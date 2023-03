“Estamos capacitados para revertir la situación. A nivel personal, estoy motivado de continuar con el camino de seguir en la Champions League”, dijo Lionel Messi hace exactamente una semana, en la previa del encuentro entre el París Saint Germain y el Bayern Múnich. Lamentablemente para ‘Leo’ las cosas no salieron como esperaba y todos vimos lo que pasó: los parisinos volvieron a decepcionar en la ‘Orejona’ y quedaron eliminados al caer por 2-0 en el Allianz Arena. Esto, sin duda, fue un duro golpe para él y a lo lejos, desde Estados Unidos, un equipo estuvo al tanto de lo que sucedió.

Esta temprana despedida de la Liga de Campeones terminó siendo un mazazo inesperado a la negociaciones del PSG para concretar la renovación del rosarino. Si bien durante el Mundial Qatar 2022 aprovecharon para persuadirlo de seguir en el Parque de los Príncipes, lo sucedido en Alemania dejó una sensación de poca ambición por parte del cuadro de la capital de Francia. De esta manera, según L’Équipe, el Inter Miami habría retomado su interés por llevar al ‘10’ de la Selección Argentina a la Major League Soccer (MLS).

A pesar de que el campeón del mundo tiene la intención de seguir en la Ligue 1, no se esconde de las ofertas y está al pendiente de todas las posibilidades que se le presentan. Asimismo, si el PSG no le ofrece un contexto cómodo para seguir compitiendo al máximo nivel, no ve con malos ojos la opción de marcharse a un país al quiere mucho y donde, según la información de AS, tiene un departamento en Florida adonde va constantemente durante sus vacaciones.

El proyecto que tiene el Inter Miami es similar al que tuvo Qatar en su momento, cuando empujó para que Nasser Al-Khelaïfi insistiera por la compra de Messi previo a la celebración de la Copa del Mundo: tener al mejor jugador de todos los tiempos en su liga y que ese sea un gran atractivo como antesala de lo que será la justa mundialista que se llevará a cabo en Canadá, Estados Unidos y México. Sería un negocio redondo donde todas las partes terminarían ganando.

La misma MLS haría el esfuerzo por traer a la ‘Pulga’, ya que con el contrato de televisación que tienen con Apple TV –por los próximos diez años con un pago de 2 500 millones de euros– sería suficiente para intervenir en esta negociación. Jerome Meary, reconocido agente de jugadores entre Europa y la MLS, habló con L’Équipe y reveló que el argentino “se ha convertido la prioridad de Jorge Más, dueño del Inter de Miami” y que “las negociaciones se intensificaron durante el Mundial de Qatar”. Jorge Messi, padre y representante del exBarcelona, también está al tanto de esto.

PSG se resiste a soltar a Messi

El PSG no renuncia a la renovación de Messi y desde la directiva harán todo lo posible para que eso se dé antes de que finalice la temporada. AS señala que, según sus fuentes cercanas a Nasser Al-Khelaïfi, si logran renovar su vínculo contractual será por una año. “Somos plenamente conscientes de que es el mejor jugador del mundo, acaba de ganar The Best y es una fuente de ingresos inagotable”, señalan los allegados del club parisino.

Si esta renovación finalmente se concreta, será bajo los términos señalados en el primer diálogo que tuvo Messi con el PSG. De momento, no hay ninguna propuesta formal del Inter Miami –lo cual no quita que el interés sea real y que poco a poco vaya tomando más fuerza– ni del FC Barcelona. Por más que en el horizonte esté la MLS como gran atractivo, tendrán que competir directamente con los fajos de billetes que tiene la institución parisina para así conseguir llevarse al argentino.





