La noticia llegó prácticamente sobre la hora de la conferencia de prensa de Mauricio Pochettino. El PSG informó este domingo que Lionel Messi es uno de los cuatro contagiados por COVID en la plantilla parisina y que se quedará aislado en Rosario (Argentina), a donde viajó con su familia para recibir la Navidad y el Año Nuevo. El técnico argentino habló de la saluda de su compatriota y dejó un pequeño llamado de atención.

“Llevamos casi dos años con el virus, sabemos lo que debemos evitar para no contagiarnos”, dijo Pochettino, que luego reconoció que “aun así nos podemos contagiar”. El estratega, ahora, tendrá que hacer modificaciones para el duelo del lunes por la Copa de Francia.

“Leo Messi está en contacto constante con nuestro servicio médico y cuando dé negativo viajará para Francia, hasta este momento no sabemos más que eso”, agregó el técnico argentino.

Se esperaba que Messi llegara este domingo a París. Y aunque no iba a ser tenido en cuenta para el partido contra Vannes, se esperaba que estuviera presente el próximo domingo cuando PSG visite a Olympique de Lyon, por la Ligue 1.

“Hasta que no dé negativo en Argentina. no podrá viajar. Estamos esperando eso, el test que certifique que puede viajar. Y luego veremos las condiciones para ver si puede jugar o no”, explicó ‘Poch’.

El crack argentino está aislado junto a su familia en Rosario y no se sabe cuáles son sus síntomas. Es la primera vez que el futbolista contrae la enfermedad.

Las fiestas por Navidad y Año Nuevo

Tanto Messi como su esposa Antonela habían estado muy activos en los últimos días del 2021. De hecho, en los últimos días se los vio en fiestas familiares que incluyó shows musicales, como el que dio la famosa banda de cumbia Los Palmeras. El 10 también estuvo esa noche con el famoso DJ argentino Fer Palacio.

