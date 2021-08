¿Hay algo que no haya hecho este chico? No contento con ser reconocido como el mejor jugador de la historia, Lionel Messi no deja de acaparar portadas en el mundo ya sea por cosas que haga dentro del campo o fuera de este. Recientemente fichado por el PSG, el astro argentino ha decidido incursionar en el mundo del arte moderno con un nuevo negocio que tiene ‘loco’ a sus hinchas.

Al mismo estilo de Marvel, que el lunes estrenó el primer tráiler oficial de ‘Spiderman: No Way Home’, donde finalmente se confirmó la teoría de los múltiples universos, Messi se apuntó a la nueva moda revolucionaria del arte con el ‘Messiverse’, una colección en NFT (token no fungible) de sus mejores momentos con la camiseta del Barcelona.

¿Qué es un NFT? Los denominados ‘Non-Fungible Token’, por sus siglas en inglés, no son otra cosa que la representación de un activo físico o un contenido digital único y, por tanto, no puede ser intercambiable. En la actualidad, este tipo de token criptográfico está creando una auténtica tendencia en el ámbito del arte, rubro al que Messi piensa dedicarse de la mano de BossLogic, un diseñador que ha trabajado para Marvel y Disney.

Lionel Messi promocionó así su nueva incursión en el mundo del arte moderno (Foto: @leomessi).

“Estos NFT son piezas únicas de arte digital que permanecerán para siempre en la blockchain y te permitirán entrar al ‘Messiverse’. Asegúrate de estar listo para conseguir el tuyo”, publicó Messi en cada una de sus cuentas oficiales, explicando así su incursión en el mundo arte moderno, y llamando a sus millones de seguidores a hacerse con su colección.

¿Cuándo debuta Messi en el PSG?

La ‘era’ Lionel Messi en París tiene luz verde. Tras descansar el fin de semana y viajar a Barcelona con su familia para disfrutar de unos días libres, el futbolista argentino tendrá sus primeros minutos de la temporada con el PSG, aunque atendiendo la forma de actuar de Pochettino con todos los jugadores que han vuelto tarde de las vacaciones, el rosarino empezará en el banquillo y tendrá minutos en la segunda mitad.

Según ha informado el medio galo ‘L’Equipe’, el astro argentino entrará en la convocatoria para enfrentarse el domingo ante el Reims en el Stade Auguste-Delaune II en la jornada 4 de la Ligue 1 y, salvo sorpresa, debutará con el PSG antes de irse con la selección argentina al parón internacional de septiembre. Precisamente, las Eliminatorias es una de las razones por las que Leo debutará, pues quiere llegar con al menos algunos minutos encima





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.