La infelicidad de Lionel Messi en el París Saint Germain es innegable y poco a poco la mística que alguna vez hubo entre ambas partes se ha ido rompiendo a raíz de los malos resultados. El enojo del argentino tras la última derrota ante el Stade Rennais (0-2) es la clara demostración de que su renovación no será una tarea sencilla para los directivos del equipo parisino.

Si bien todo parecía encaminado tras el Mundial, la poca ambición de la institución en los torneos grandes –otra vez quedaron fuera de la Champions League en octavos de final, eliminados por el Bayern Múnich– ha colmado la paciencia de ‘Leo’. Así, pues, la extensión de su vínculo contractual, el cual vence el próximo 30 de junio, parece una utopía.

Según ha informado L’Équipe en su edición de este lunes, las cabezas del PSG ya no están tan seguras de insistir en la renovación del rosarino. Él no se siente cómodo en el equipo y no les gustaría forzar una continuidad donde todas las partes estarán insatisfechas.

Eso sí, según las fuentes de Mundo Deportivo, desde Qatar están presionando para que Messi sea una prioridad antes de que empiece a negociar con otro club. En el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS) está a la expectativa, pues han pensado en la ‘Pulga’ como el jugador franquicia.

Lionel Messi tiene contrato con el PSG hasta el 30 de junio de 2023. (Foto: EFE)

En el Barcelona lo esperan todos

Si bien el Barcelona no se ha referido directamente a una negociación con el propio Lionel Messi, la ilusión está latente en Cataluña y los hinchas ya comienzan a imaginarse un posible retorno. Mientras tanto en el Spotify Camp Nou, un excompañero suyo le abrió las puertas para un futuro The Last Dance.

“Lo esperamos con los brazos abiertos, quién no va a estar preparado para la vuelta de Messi. Al final, no queremos hablar mucho porque quien lo tiene que decidir es él, el presidente, el entrenador o el que sea, pero si es por los jugadores, estamos esperándolo ya”, dijo Sergi Roberto en diálogo con Jijantes, cuando fue consultado sobre el regreso del argentino.

Y es que el sentir del capitán del Barça refleja lo que quiere la hinchada ‘azulgrana’: una última historia de amor con Messi, la cual se vio interrumpida hace un par de años por los malos manejos económicos del club y una pésima gestión de su renovación. Ahora, con su descontento en la capital de Francia, la ilusión crece cada vez más.

“Por la eliminación la han tomado con él, pero es que es un jugador espectacular y sabe muy mal que un jugador de este nivel lo traten de esta manera. Aquí lo vamos a tratar muy bien si viene”, recalcó Sergi en referencia a los silbidos que ha recibido ‘Leo’ por parte de la hinchada del PSG.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.