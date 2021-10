PSG responde a Real Madrid y su presidente Florentino Pérez en el caso de Kylian Mbappé. La postura del club francés es clara desde hace tiempo: quieren que el delantero permanezca como una de las estrellas de la institución. En tal sentido, la entidad liderada por Nasser Al-Khelaïfi prepara una nueva ofensiva.

De acuerdo con información del periódico ‘Marca’, la directiva de París Saint Germain alista una oferta por dos temporadas (el acuerdo vigente vence el 30 de junio de 2022). De momento, se desconocen detalles de la propuesta que pondrá sobre la mesa el alto mando del cuadro capitalino.

La fuente citada señaló que algunos miembros del entorno de Mbappé estarían dispuestos a estudiar lo que propondrán ‘Les Bleus’. De hecho, el alto mando, además del conocido deseo de retener a Kylian, terminó con buenas sensaciones después de las dos entrevistas brindadas por el futbolista al diario L’Equipe y la radio RMC Sport.

Los altos directivos interpretan que el mensaje de ‘Kiki’ tuvo un tono conciliador. Vale decir, si el campeón del mundo quiso marcharse y lo comunicó en julio pasado; ahora, la situación puede haber cambiado porque el nacido en Bondy dejó abierta la posibilidad de meditar mucho mejor lo que quiere para su carrera.

“No se sabe nunca lo que puede pasar en el fútbol. Hace seis meses no sabía que quería irme. Aprendí algo. La verdad de ayer no es la de hoy, ni la de mañana”, expresó Mbappé, quien no ha cerrado la puerta y en todo momento expresó gratitud por PSG, institución que le brindó una nueva oportunidad para dar el salto en toda Europa.

Guerra Madrid-PSG

El fuego cruzado entre Real Madrid y PSG empezó el último martes después de las declaraciones de Florentino Pérez en el diario ‘El Debate’ y luego en la emisora RMC Sport. A su vez, Leonardo, el director deportivo de los galos, también manifestó la postura por parte de ‘Les Parisiens’ en un diálogo con L’Equipe.

“En enero tendremos noticias de Mbappé. Esperamos que el 1 de enero pueda solucionarse todo”, anunció el titular de la ‘Casa Blanca’. Aunque, Pérez reculó y matizó: “Mis palabras fueron malinterpretadas. Lo que dije es que tenemos que esperar hasta el año que viene para saber, siempre con respeto al PSG con el que tenemos buenas relaciones”.

Más tarde, un indignado Leonardo aseguró: “Esta nueva salida se sitúa en la falta de respeto hacia el PSG y hacia Mbappé. De hecho, en una misma semana un jugador del Real Madrid (Karim Benzema), después el entrenador del Madrid y ahora el presidente hablan de Kylian como si ya fuera uno de los suyos. Florentino había hablado ya esta semana a sus aficionados de Mbappé. Lo repito: es una falta de respeto que no podemos tolerar”.





