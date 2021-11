Por más que se esfuerza por no dar pista sobre su futuro, como lo hizo en su última declaración pública, su entorno sí revela al menos las preferencias de Kylian Mbappé. El delantero francés no quiere salir mal del PSG y sigue mostrándose ambiguo cuando le preguntan si renovará o no. En esas idas y vueltas, y a falta de mes y medio para que pueda comprometerse con el Real Madrid, todo lo que sucede alrededor del delantero se mira con lupa.

Y el último en dar pistas sobre qué decidirá Mbappé, que dentro de menos de 50 días cuando sea libre de negociar su contrato, ha sido nada menos que su peluquero personal, quien ha dado un indicio de la más que posible llegada del francés al Santiago Bernabéu.

Como si de un ‘guiño’ al Madrid se tratara, la cuenta de Instagram de ‘@astarbarbers’, publicó una imagen de Mbappé y sus últimos retoques en su look, aunque eso fue lo que menos llamó la atención, pues todas las miradas se fueron a las otras cuentas etiquetadas en la imagen.

Desde luego, no solo Mbappé estaba etiquetado en la instantánea, también el PSG... ¡y el Real Madrid! Lo cierto, por ahora, es que el futbolista termina contrato con el Paris Saint-Germain en 2022 y no parece tener intención de renovar después de haber rechazado numerosas ofertas en los últimos meses.

(Foto: Instagram astarbarbers)

De hecho, según el portal madridista ‘Defensa Central’, Florentino Pérez tiene reservada ya la suma de 40 millones de euros listos para transferir al de Bondy si se decide vestir de blanco el siguiente curso.

Igualó a Fontaine con Francia

Los cuatro goles que sumó anoche ante la débil Kazajistán (8-0) que sirvieron para sellar el pase francés a Catar elevaron a Kylian Mbappé a un nuevo pedestal. Desde Just Fontaine en 1958 nadie había hecho un “póker” en un mismo partido con Francia.

La prensa le ha concedido este domingo la matrícula de honor.Cerca de cumplir los 23 años, el genio de Bondy tiene unos números impresionantes en el combinado nacional, con el que ya ha sido campeón del mundo en 2018: 52 partidos jugados y 23 tantos. Los cuatro de anoche en su casa del Parque de los Príncipes le sirvieron para firmar la paz definitiva con los hinchas Bleu.

