Una de las doce uvas que Kylian Mbappé comerá en Nochevieja llevará el anhelo de convertirse en jugador del Real Madrid para 2023. El delantero francés está arrepentido de haber renovado en mayo pasado con el Paris Saint-Germain y ahora busca una salida que le permita desembarcar, ya sea en el invierno o verano del año próximo, en el Paseo de la Castellana. Sin embargo, la misión no será sencilla, sobre todo porque el vigente campeón de Europa no piensa mover un dedo por el delantero nacido en Bondy en 1998. En la cúpula del cuadro merengue esperan que sea ‘Kiki’ el que dé el primer paso.

Según información de Ramón Álvarez de Mon, periodista español que abarca el mercado de fichajes europeo, el Madrid quiere a Mbappé en sus filas, pero no buscará desesperadamente su fichaje como desde inicios de 2022, cuando ya se sabía que el francés estaba en los últimos meses de contrato con el PSG.

Para el Madrid fue un golpe al orgullo que finalmente Kylian haya decidido seguir jugando en París, por lo que ahora espera que sea el propio futbolista el que conduzca las negociaciones. Es decir, los altos mandos del cuadro de Chamartín esperan un gesto del jugador que a los jeques les deje claro que quiere marcharse.

“El francés se encargó de filtrar, a través de L’Équipe, que su nuevo contrato no es hasta 2025, sino hasta 2024, y que el último año era opcional. Esta era una información que Kylian quiso enviar al mundo. A partir de ahí, el Real Madrid no ha movido, ni tiene previsto mover un dedo por Mbappé”, dijo Álvarez de Mon en su canal de YouTube.

“Yo no digo que el club blanco no vaya a ficharlo, digo que no moverá un dedo salvo que haya certidumbre en la operación. Si mañana llega Mbappé (o su entorno) y le dice al Real Madrid: ‘Si pagas 180 M€, el chico jugará en el Bernabéu’, lógicamente el club se planteará la operación”, agregó el comunicador.

Para el Real Madrid no se trata de un tema de dinero, sino de honor. Al presidente Florentino Pérez nada le gustó la forma en que Mbappé terminó tirándose para atrás en las negociaciones cuando ya había aceptado, de palabra, ser el nuevo galáctico del Santiago Bernabéu. Ahora esperan que Kylian allane el camino. El balón está en su cancha.





¿Cuánto le costaría al Real Madrid fichar a Mbappé?





Según ‘La Gazzetta dello Sport’, el Madrid está preparando un montante cercano a los 1.000 millones de euros para quedarse al futbolista del PSG asumiendo su contrato y pagando traspaso. Florentino Pérez estaría convencido de que es una operación estratégica para consolidar al equipo en el futuro.

El campeón de Europa ya ha estudiado el contrato del jugador, que sería de unos 630 millones de euros para las próximas cuatro temporadas y está en disposición de asumirlo. Además, debería satisfacer un traspaso de unos 150 millones de euros y una prima de fichaje más comisiones. El total se iría cerca de los 1000 millones de euros en cuatro temporadas.





Los números de Mbappé en la temporada 2022-23





COMPETENCIA PARTIDOS GOLES Ligue 1 14 12 Champions League 6 7





¿Dónde empezó Mbappé como futbolista?





Kylian Mbappé comenzó su carrera en liga con el Mónaco el 2 de diciembre de 2015, jugando dos minutos como suplente ante Caen a la edad de 16 años y 347 días. El de Bondy completó un buen debut en Ligue 1 con su actual equipo, el PSG, al contra el Metz en su primera aparición el 8 septiembre 2017.

Kylian Mbappé, con ocho tantos, fue el goleador del Mundial Qatar 2022. (Foto: Getty Images)





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR