“Nadie me va a fastidiar la fiesta. Somos campeones de Francia, es lo más importante”, decía Kylian Mbappé el fin de semana luego de coronarse campeón con el PSG en la Ligue 1, el quinto título liguero de su palmarés. “Nada ha cambiado y no tengo nada más que decir. Quizá me quede y no ganemos nada”, agregaba el de Bondy, dejando al misterio su futuro. Sin embargo, ‘Kiki’ ya tendría una decisión definitiva, pero no la anunciará hasta que acabe la temporada.

Se hablaba que el francés comunicaría su marcha tras el enfrentamiento directo entre Real Madrid y PSG en los octavos de final de la Champions League, fuese el resultado que fuese, pero esto no ocurrió así.

El delantero francés esperará finalmente a que el PSG eche el telón a la temporada, circunstancia que será el 21 de mayo ante el Metz. Antes de esa fecha, Mbappé no piensa comunicar oficialmente nada por respeto al club parisino.

De hecho, y de acuerdo a información del diario ‘Marca’, en el Bernabéu están de acuerdo en que no se comente nada al respecto aún, pues no quieren perder el foco puesto en las semifinales de la Champions frente al Manchester City, y el título de LaLiga Santander, al cual quedaron solo a un punto de ganarla.

Pese a la incertidumbre que existe en relación a su fichaje, la directiva del Real Madrid se mantiene tranquila, y la comunicación con el entorno de Mbappé “es constante y legal al terminar su contrato en poco más de dos meses”, señala el citado medio español.

Cumbre en Madrid

La familia de Mbappé, al mando de la madre Fayza Lamari, estuvo en Doha la semana pasada escuchando la oferta de renovación del PSG y esta semana escuchará a Florentino Pérez y su directiva, en una reunión que ya tenían programada, y en la que fundamentalmente tratarán el tema de los derechos de imagen.

Desde el medio monegasco ‘RMC Sport’, insisten en que la familia solo discutirá los términos del contrato para que después sea la estrella francesa quien decida su futuro.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO