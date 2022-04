Hace unos días, la madre de Kylian Mbappé, Fayza Lamari, llegó a Doha (Qatar) a reunirse con la directiva del PSG y tratar la renovación del delantero francés. Y aunque desde el entorno del de Bondy han querido transmitir prudencia e intentar mantener todo bajo siete llaves, la información se ha ido filtrando a la prensa, e incluso se conoce que el ‘clan Mbappé’ también se reunirá con el Real Madrid. Todos estos rumores han incodomodado a la progenitora del jugador.

La madre y representante de Mbappé, ha dado ‘like’ a un tuit donde pone en duda todas estas noticias realizadas en los últimos días.

En concreto, este tuit publicado por @MookieBarbu afirmaba lo siguiente: “Los medios durante meses: Kylian Mbappé fichará por el Real Madrid; Kylian Mbappé se extenderá con el Paris Saint-Germain; Kylian Mbappé aún no ha tomado una decisión sobre su futuro”.

Fayza Lamari no quiere plantarse de momento con alguna determinada elección entre PSG o Real Madrid y quiere escuchar ambas partes antes de tomar una decisión.

Mientras tanto, desde el PSG están tranquilos y el director deportivo, Leonardo, mandó un mensaje de advertencia a los ‘blancos’. “Desde hace tres años, en el Madrid están seguros de que Mbappé terminará allí (en el Real Madrid)… ¿quizás están demasiado seguros de eso?”, comentó el director deportivo del PSG en ‘Sky Sports’.

Según la última información del portal madridista ‘Defensa Central’, el PSG le ha ofrecido a Mbappé 150 millones de euros de comisión, y unos 50 ‘kilos’ al año. Un contrato de corta duración, de apenas dos temporadas, pero que valdría para satisfacer los deseos del Emir: que no se marche gratis al Real Madrid y que juegue el Mundial como futbolista del conjunto parisino.

Las últimas palabras de ‘Kiki’ tras el título

“Nadie me va a fastidiar la fiesta. Somos campeones de Francia, es lo más importante. Es la décima vez y estamos muy contentos en el vestuario. Lo hemos celebrado entre nosotros. Nadie me va a fastidiar la fiesta”, expresó Mabppé.

“Hemos hecho muchos sacrificios y trabajamos todos los días para inscribir nuestros nombres en la historia”, agregó el aún delantero del PSG.

“Nada ha cambiado y no tengo nada más que decir. Quizá me quede y no ganemos nada”, concluyó Mbappé.





