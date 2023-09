La situación parece estar mejorando en París. El presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, volvió a mencionar a Kylian Mbappé, aunque evitó hablar sobre su futuro, que en el último mercado de fichajes de verano apuntaba a un traspaso al Real Madrid. El empresario catarí se muestra satisfecho con la permanencia de ‘Kiki’ en el club parisino y también está muy contento con el impresionante comienzo que el delantero ha tenido en la Ligue 1.

En el último período de fichajes, parecía que el futuro de Mbappé estaba en Madrid, pero una vez más, el jugador francés no llegó a concretar su traspaso al Real Madrid. Al Khelaïfi sigue en suspenso respecto a las decisiones futuras de Mbappé, quien, al negarse a ser transferido o a renovar su contrato que vence en junio de 2024, fue excluido de la gira de pretemporada, aunque luego fue reintegrado al equipo y ha sido una pieza clave en las primeras presentaciones.

El principal riesgo para el club francés es que Mbappé pueda irse libre el próximo verano europeo, adelantando las negociaciones en el mercado de invierno con cualquier equipo de su elección, siendo el Real Madrid el principal interesado. Finalmente, ‘Kiki’ permanecerá en el PSG durante el resto de la temporada, lo que brinda alegría a los seguidores franceses y una gran tranquilidad a Al Khelaïfi.

Al Khelaïfi encantado con Mbappé

El presidente del equipo parisino concedió una entrevista al diario Record en la que abordó varios temas de actualidad relacionados con el club. También se refirió de manera general a la continuidad de Kylian en el equipo bajo la dirección del entrenador español Luis Enrique.

Inicialmente, se sabía que el presidente del PSG estaba preocupado por la posible salida del delantero francés al Real Madrid, pero eso es cosa del pasado. En sus últimas declaraciones, Al Khelaïfi elogió en gran medida al joven atacante de 24 años, describiéndolo como “un jugador increíble y una persona fantástica”, indicó.

En cuanto al equipo que ha construido el PSG durante el verano, tras las salidas de Lionel Messi y Neymar, realizando hasta once fichajes, Al Khelaïfi se mostró muy satisfecho. Destacó que el equipo del PSG, tanto dentro como fuera del campo, nunca había estado tan unido, y mencionó que esta cohesión se hizo evidente el pasado fin de semana en el partido contra el Lyon. Además, expresó su entusiasmo por la llegada de Luis Enrique y Luis Campos al club parisino.

Para concluir, el presidente del PSG resaltó el comienzo de una nueva etapa en París, después de muchos años en los que el club se caracterizó por ser un conjunto de estrellas sin un espíritu colectivo definido. “Este año, en el nuevo capítulo del PSG, nos estamos enfocando menos en los resultados y más en el rendimiento y en nuestro estilo de juego. Creemos que si logramos eso, los resultados vendrán naturalmente”, concluyó.

Mbappé rechazó al Real Madrid por ‘miedo’

De acuerdo con François, Kylian Mbappé experimentó miedo escénico y pánico en el último día del mercado. “En el día de hoy, Kylian Mbappé ha decidido no ir al Real Madrid debido a un temor escénico y pánico a dejar el Paris Saint-Germain. Lo lamento mucho, pero contra el miedo escénico y el pánico de Mbappé NO puedo luchar”, expresó el comunicador en su cuenta de Twitter después del cierre del mercado. Asimismo aclaró que Al Khelaifi no tuvo nada que ver con la ‘caída’ de Mbappé.

Esta declaración provocó una reacción inmediata en las redes sociales, donde miles de personas dejaron de seguirlo y le respondieron con insultos de todo tipo. El madridismo y la comunidad futbolística expresaron su frustración con François Gallardo después de haber mantenido a todos sus seguidores en vilo hasta el último minuto del mercado de fichaje que cerró el pasado 1 de septiembre en la mayoría de liga europeas.

¿Cuánto vale el fichaje de Kylian Mbappé?

De acuerdo con Transfermarkt, un portal alemán especializado en la valoración de futbolistas, Kylian Mbappé, nacido el 20 de diciembre de 1998, tiene un valor estimado de 180 millones de euros. Además de su versatilidad, ya que puede desempeñarse como centrodelantero o extremo en las bandas, es internacional con Francia y ha tenido un pasado destacado en el AS Mónaco.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR