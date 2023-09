Un capítulo más en la novela de Mbappé y Real Madrid. El 1 de septiembre se cerró el mercado de fichajes en la mayoría de las ligas de Europa, y muchos clubes anunciaban sus últimos refuerzos para la temporada actual. Muchos hinchas del Real Madrid esperaban con ansias que Florentino Pérez anunciara que ‘Kiki’ es el nuevo delantero del Madrid, pero esto no sucedió, y François Gallardo, tertuliano del Chiringuito, explicó por qué el francés no fichó por los ‘Blancos’.

El delantero Kylian Mbappé ha sido objeto de interés por parte del Real Madrid durante muchos años. Florentino Pérez busca formar un nuevo equipo de “Galácticos” y para completar una plantilla joven y de impacto, necesita contar con Mbappé en sus filas. El francés no descarta esta posibilidad, pero cada vez que parece estar a punto de firmar con los “Blancos”, algo sucede y termina siendo una falsa ilusión para los hinchas.

Sin embargo, ¿cuáles fueron las causas de que Kylian Mbappé no se uniera al Real Madrid en esta ocasión? A pesar de las afirmaciones de muchos periodistas sobre su inminente llegada, François Gallardo se destacó como una de las voces que proporcionó información clave sobre el asunto en los últimos años.

En 2021 y 2022, mantuvo una posición opuesta a la corriente principal de la prensa, al asegurar que Kylian Mbappé no se uniría al Real Madrid en ninguno de esos años. Esto generó confianza en algunas personas que siguieron de cerca sus declaraciones. Asimismo, a través de sus redes sociales, Gallardo compartió las razones detrás de la decisión del delantero francés de no firmar con el Madrid.

¿Por qué Mbappé no es jugador del Real Madrid?

De acuerdo con François, Kylian Mbappé experimentó miedo escénico y pánico en el último día del mercado. “En el día de hoy, Kylian Mbappé ha decidido no ir al Real Madrid debido a un temor escénico y pánico a dejar el Paris Saint-Germain. Lo lamento mucho, pero contra el miedo escénico y el pánico de Mbappé NO puedo luchar”, expresó el comunicador en su cuenta de Twitter después del cierre del mercado. Asimismo aclaró que Al Khelaifi no tuvo nada que ver con la ‘caída’ de Mbappé.

Esta declaración provocó una reacción inmediata en las redes sociales, donde miles de personas dejaron de seguirlo y le respondieron con insultos de todo tipo. El madridismo y la comunidad futbolística expresaron su frustración con François Gallardo después de haber mantenido a todos sus seguidores en vilo hasta el último minuto del mercado de fichaje que cerró el pasado 1 de septiembre en la mayoría de liga europeas.

Antes de este anuncio, Gallardo aseguró en un tweet que el delantero francés sería sin duda la nueva contratación del Real Madrid: “La madre de Kylian, Fayza Lamari, estuvo ayer en Madrid y comió en Pozuelo con el entorno directo del Real Madrid. Hoy regresará a París. No hay vuelta atrás, Kylian Mbappé será jugador del Real Madrid este verano. ¡Fin boom! ¡Y si no, desmiéntemelo!”, señaló, generando expectativas en miles de seguidores madridistas.

Mbappé dijo “NO” al Real Madrid

Es importante recordar que el Real Madrid estuvo a punto de fichar a Mbappé en mayo del año pasado. Después de meses de negociaciones, el presidente Florentino Pérez aparentemente convenció al delantero francés de unirse al Santiago Bernabéu, y solo faltaba la firma.

Sin embargo, de repente, el prodigio de Bondy dejó de responder a las llamadas que llegaban desde el Paseo de la Castellana y, días después, apareció en el Parque de los Príncipes junto a Nasser Al-Khelaifi para anunciar al mundo su renovación con el Paris Saint-Germain hasta el 30 de junio de 2024.

¿Cuánto vale Kylian Mbappé?

De acuerdo con Transfermarkt, un portal alemán especializado en la valoración de futbolistas, Kylian Mbappé, nacido el 20 de diciembre de 1998, tiene un valor estimado de 180 millones de euros. Además de su versatilidad, ya que puede desempeñarse como centrodelantero o extremo en las bandas, es internacional con Francia y ha tenido un pasado destacado en el AS Mónaco.





