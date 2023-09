La espera no es infinita, y en el Santiago Bernabéu lo saben bien. La novela de Kylian Mbappé ha mantenido en vilo a la afición del Real Madrid durante mucho tiempo, pero la paciencia tiene un límite. Según el diario El Nacional, de Cataluña, si en enero no hay novedades con respecto al futuro del astro francés, Florentino Pérez tomará cartas en el asunto y se embarcará en la misión de incorporar a un delantero centro de manera inmediata. La falta de gol es una preocupación que no puede ser ignorada, y el presidente madridista está dispuesto a tomar medidas.

La dependencia de Mbappé es un problema que el Madrid no puede permitirse. Aunque Jude Bellingham ha ofrecido un rendimiento notable, la sequía goleadora persiste. Carlo Ancelotti se ha encontrado con dificultades en la demarcación de delantero centro, y aunque Joselu ha dejado buenas sensaciones, el italiano no confía de todo en él.

La situación de Rodrygo Goes tampoco ha sido la esperada, ya que no ha dado el paso adelante que se anticipaba. Ante esta situación, la necesidad de reforzar la delantera del Real Madrid se ha vuelto urgente. La ausencia de Karim Benzema se siente de manera constante, y es un vacío que el equipo no puede permitirse.

En este contexto, ha surgido el nombre de Dusan Vlahovic, quien estuvo cerca de vestir la camiseta blanca hace un tiempo. El delantero serbio forzó su salida de la Juventus y se convirtió en uno de los objetivos del Real Madrid. Sin embargo, las gestiones para su fichaje no avanzaron en ese momento y el delantero optó por quedarse en la Serie A.





¿Cuánto pagaría Real Madrid por Vlahovic?





En Italia, Vlahovic ha recuperado su mejor versión después de un año marcado por lesiones y bajo rendimiento (4 goles en 6 partidos). Florentino Pérez está dispuesto a hacer un esfuerzo económico importante para fichar al delantero serbio. Se habla de una posible inversión de hasta 80 millones de euros para asegurar su llegada al Santiago Bernabéu.

El Real Madrid no puede permitirse seguir dependiendo únicamente de Kylian Mbappé, y la incorporación de un goleador como Dusan Vlahovic podría ser la solución que el equipo necesita para recuperar su capacidad goleadora y aspirar a los títulos que tanto anhela.

La ventana de fichajes de enero se acerca, y el Madrid parece estar decidido a tomar medidas para fortalecer su ataque. La incertidumbre sobre el futuro de Mbappé podría ser el catalizador que impulse la llegada de Vlahovic al Bernabéu.





Vlahovic, en la mira del Real Madrid. (Foto: AFP)





