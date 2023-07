Kylian Mbappé tiene muy claro lo que quiere hacer con el futuro de su carrera deportiva. Públicamente, el delantero francés ha expresado su voluntad de jugar con la camiseta del Paris Saint-Germain hasta el final de la temporada 2023-24, cumpliendo así el contrato que renovó el año pasado. Sin embargo, el PSG lo obliga a renovar o no tendrá más opción que venderlo en el presente mercado de fichajes de verano. Semejante cruce de posturas ha llevado a todas las partes a pensar en otras soluciones. No obstante, no todas se ajustan a la legalidad.

De acuerdo a información de la prensa francesa, Mbappé buscaría pactar una posible salida en 2024 bajo una cláusula de recisión. Esto haría alargar un año más su estancia en la capital francesa para que pudiera salir en 2024 dejando dinero en las arcas parisinas y no como agente libre.

Sin embargo, esta información carece de validez, ya que en Francia es ilegal fijar cláusulas de recisión a los jugadores. Mbappé no podría firmar ningún contrato que establezca un precio por el que se puede marchar a partir de la próxima campaña.

El Paris Saint-Germain está en la obligación de negociar su traspaso y esto hace inviable recurrir a esta alternativa. Por lo tanto, si Mbappé decide renovar con el club francés, solamente quedaría confiar en la palabra de la entidad gala para dejarlo marchar.

Con el mercado de fichajes de verano ya abierto, en el Parque de los Príncipes quieren encontrar una salida al futuro de Mbappé de una vez por todas. Los altos mandos presionan para que el jugador y su entorno decidan qué hacer.





¿Por qué Real Madrid no fichó a Mbappé el año pasado?





Real Madrid estuvo a un paso de hacerse con los servicios de Mbappé en mayo de 2022. Tras meses de negociaciones, el presidente Florentino Pérez, aparentemente, convenció de palabra al delantero francés de jugar en el Santiago Bernabéu y solo faltaba poner la firma.

Sin embargo, de buenas a primeras, el prodigio de Bondy dejó de contestar las llamadas que le llegaban desde el paseo de la Castellana y a los días apareció en el Parque de los Príncipes, junto a Nasser Al-Khelaifi, para anunciar al mundo entero su renovación con el Paris Saint-Germain hasta el 30 de junio de 2024.

Kylian Mbappé tiene contrato con el PSG hasta mediados de 2024.





