Kylian Mbappé (24 años) es consciente de que el Paris Saint-Germain quiere venderlo en el presente mercado de fichajes. Ya sea al Real Madrid, Chelsea, Liverpool o Manchester United, los altos mandos del PSG están dispuestos a traspasar al delantero francés luego de que este decidiera no renovar contrato más allá del 30 de junio de 2024. Como era de esperarse, el prodigio de Bondy no está de acuerdo con la idea ya que desea terminar el 2023-24 haciendo goles en el Parque de los Príncipes. Sin embargo, al ser pocas las opciones en el horizonte, no puede darse el lujo de descartarla.

En esa línea, el periodista Ramón Álvarez de Mon, encargado de cubrir la actualidad madridista, apunta este martes que desde el entorno de Mbappé han creado una fórmula para que sea vendido en el presente verano europeo. Todo impulsado por Fayza Lamari, madre y representante del futbolista.

¿En qué consiste? PSG tendría que ceder a Mbappé una parte de lo que el Real Madrid (o cualquier otro club) pagaría por el traspaso. Evidentemente, no sería la cantidad completa exigida por el francés, que tendría que renunciar a una parte del dinero para marcharse del Parque de las Príncipes.

Así las cosas, el exjugador del AS Mónaco sería, de alguna forma, compensado por la prima de fidelidad que el PSG no quiere pagarle cuando se marche libre en 2024. Tal como han venido contando en Francia y España, la cláusula que se fijó en la renovación última (mayo 2022) asciende a 100 millones de euros.

Siempre según Álvarez de Mon, Nasser Al Khelaifi, presidente del PSG, está harto de la situación de Kylian y quiere cerrar la negociación antes de que comience la pretemporada. Esos son los tiempos que estaría manejando el club. No obstante, desconoce cuáles son los tiempos que maneja el clan Mbappé, que ahora mismo posee más fuerza en la negociación.





¿Cuándo y cómo llegó Mbappé al PSG?





En el verano de 2017, el Paris Saint-Germain mostró un gran interés en Mbappé y se embarcó en negociaciones con el AS Mónaco para ficharlo. Respaldado por la inversión del fondo soberano de Qatar, tenía la capacidad financiera para realizar una transferencia de gran envergadura. Después de varias semanas de negociaciones, llegó a un acuerdo con el cuadro rojiblanco por ‘Donatello’.

El acuerdo de transferencia se estableció en forma de cesión con una opción de compra obligatoria. El PSG pagó una cantidad significativa como préstamo y se comprometió a pagar una tarifa adicional al final de la temporada. Según los informes, el acuerdo total ascendió a más de 180 millones de euros, lo que convirtió a Mbappé en uno de los jugadores más caros de la historia.

El galo se unió al PSG en calidad de cedido para la temporada 2017-2018 y rápidamente se convirtió en una de las figuras clave del equipo. Su habilidad, velocidad y capacidad goleadora lo convirtieron en un elemento crucial para el PSG en la lucha por el título de la Ligue 1 y en la Champions League.





Kylian Mbappé juega en el PSG desde el 2017, cuando llegó de AS Mónaco. (Foto: Getty Images)





