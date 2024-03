Este jueves 14 de marzo, París despertó en calma, pero también con una sensación de incertidumbre. La victoria del PSG sobre el Niza en la Copa (3-1) y la clasificación a cuartos de final de la Champions League, bajo la dirección de Luis Enrique, han infundido entusiasmo en los seguidores del equipo. Sin embargo, recientes reportes de medios franceses señalan que las chances de Kylian Mbappé de competir en los Juegos Olímpicos París 2024 se están desvaneciendo cada vez más.

Mbappé, considerado uno de los protagonistas destacados de los próximos Juegos, siempre había demostrado su compromiso en promover tanto a nivel nacional como internacional el evento olímpico. Además, había aceptado participar con la selección sub-23 de Francia, dirigida por Thierry Henry.

“Quiero jugar los Juegos Olímpicos. Pero no soy yo quien decide. Me encantaría jugarlos, por supuesto. Si el seleccionador no quiere convocarme, aceptaré su decisión”, manifestó ‘Donatello’ el pasado noviembre, expresando su deseo de se parte de los JJ. OO., que se desarrollarán entre 26 de julio al 11 de agosto de este año en la capital francesa.

No obstante, a medida que transcurren los meses, y pese al interés de Henry, los Juegos Olímpicos parecen cada vez más inalcanzables para el astro galo. Así lo destaca L’Équipe en su portada del jueves 14 de marzo, bajo el titular “Más lejos”.





¿Por qué se complica la presencia de Mbappé en París 2024?

Más allá de los desafíos de participar en la Eurocopa y los Juegos Olímpicos consecutivamente, por parte de Mbappé, se destaca la importancia del papel que desempeñará el nuevo equipo de Kylian. Aunque aún no se ha anunciado oficialmente cuál será su próximo equipo, es seguro que dejará el PSG a finales de junio.

Si ‘Kiki’ hubiese continuado en el club parisino la próxima temporada, habría sido más viable su participación en los JJ. OO. Especialmente considerando que se celebrarán en París y ‘Donatello’ es uno de los mejores deportistas de Francia. Sin embargo, dado que todos los reportes apuntan a que se unirá al Real Madrid, la posibilidad de que participe en los Juegos parece alejarse cada vez más.

“Cualquiera que sea el deseo de Mbappé de vivir la experiencia olímpica, la posibilidad de verle competir en unos JJOO con Francia disminuye día a día. Las esperanzas serían bastante escasas”, consigna L’Équipe. “Es mi empleador quien decide. Será un placer jugar en ellos, pero si mi empleador no quiere, apoyaré su decisión”, manifestó el delantero, según consigna el medio citado.

Sin embargo, la Eurocopa se erige como la máxima prioridad de Mbappé para esta temporada. El certamen arranca el 14 de junio y culmina el 14 de julio. Esto implica que durante un mes completo, si el delantero llega a la final, estará completamente absorto en la competencia. Aunque la opción de su presencia en los Juegos Olímpicos no se descarta por completo, la posibilidad de verlo en París 2024 parece más una anhelo que una realidad tangible.

¿Cuándo comienzan los Juegos Olímpicos de París 2024?

Los Juegos Olímpicos 2024 en París comenzarán el viernes 26 de julio con la ceremonia de apertura. Sin embargo, dos días antes, el 24 de julio, comenzarán las competiciones en las disciplinas de fútbol, rugby y balonmano. En cuanto al evento inaugural, el sitio oficial de los JJ. OO. resalta que el desfile de los 10.500 atletas se llevará a cabo en el río Sena, con cada delegación montada en un barco.

Se complica la presencia de Mbappé en París 2024. (Foto: Getty Images)









