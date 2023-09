El futuro de Mbappé en el mundo del fútbol sigue siendo motivo de especulación constante, y en esta ocasión, el protagonista ha dado un paso más en su camino hacia el Santiago Bernabéu. El delantero francés ha contactado con el Real Madrid para comunicar su firme decisión de no renovar contrato con el Paris Saint-Germain. Sin embargo, la reacción en la capital española ha sido un tanto escéptica, y no es para menos, considerando los acontecimientos recientes en torno al jugador. De todas maneras, Kylian ha querido calmar las aguas en Concha Espina.

Según el periodista Eduardo Inda, el prodigio francés ha establecido contacto con la directiva madridista para dejar en claro que no tiene la intención de renovar con el PSG, y que todas las informaciones que apuntan a una posible negociación con el presidente del club parisino, Nasser Al-Khelaïfi, son totalmente falsas.

Esta noticia ha generado una mezcla de emociones entre los hinchas merengues, que anhelan la llegada de un talento de la magnitud de Mbappé al Real Madrid. Sin embargo, la espantada del verano de 2022 todavía está fresca en la memoria de los mandatarios madridistas, quienes no están dispuestos a dar un paso en falso.

“Mbappé vive por y para el dinero. Me cuentan desde la Casa Blanca que él ha llamado al entorno del Real Madrid para tranquilizar en el sentido que dice que los rumores sobre una posible renovación son falsas. Pero ya sabemos que Mbappé y Pinocho están ahí. El Madrid quiere silencio con esta historia, que no haya ruido para no cabrearlos”, dijo Inda en El Chiringuito de Jugones.

La saga de Kylian Mbappé y su posible traspaso al Real Madrid continúa siendo un ‘culebrón’ en constante evolución. Mientras el jugador parece haber tomado una posición firme al no querer renovar con el PSG, el Real Madrid mantiene una postura de cautela, recordando los vaivenes del pasado verano.

¿Dónde empezó la carrera de Mbappé?





Kylian Mbappé comenzó su carrera en liga con el Mónaco el 2 de diciembre de 2015, jugando dos minutos como suplente ante Caen a la edad de 16 años y 347 días. El de Bondy completó un buen debut en Ligue 1 con su actual equipo, el PSG, al contra el Metz en su primera aparición el 8 septiembre 2017.





¿En cuánto está valorizado Mbappé?





Según Transfermarkt, portal alemán especializado en la tasación de futbolistas, Kylian Mbappé, nacido el 20 de diciembre de 1998, se encuentra valorizado en 180 millones de euros. El también internacional con Francia, con pasado en el AS Mónaco, puede actuar como centrodelantero o extremo por las bandas.





