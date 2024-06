El mundo del fútbol ha sido testigo de innumerables disputas, pero pocas alcanzan la magnitud y repercusión del actual conflicto entre la directiva del Paris Saint-Germain y su exestrella, Kylian Mbappé (25 años). Tras oficializarse su fichaje por el Real Madrid, ‘Donatello’ no dudó en lanzar duras críticas contra los altos mandos del cuadro francés, desatando una guerra verbal que ha captado la atención de todos. Y la raíz de este enfrentamiento se remonta al verano pasado, cuando ‘Kiki’ decidió no renovar su contrato. En respuesta, el club, presidido por Nasser Al-Khelaifi, tomó la drástica decisión de apartarlo del equipo durante tres semanas. “Me hablaron de manera violenta, por eso estaba seguro de que no iba a jugar más”, dijo el crack.

Estas declaraciones no fueron bien recibidas en París. El PSG respondió rápidamente a través de un comunicado difundido por AFP, lamentando las palabras del delantero y acusándolo de falta de clase. “Nasser Al-Khelaifi nunca ha dictado la más mínima decisión al equipo. Luis Enrique incluso lo dijo, pero a pesar de todo, Mbappé dice algo y todo el mundo lo publica como si fuera verdad”.

La relación entre Mbappé y el PSG se ha deteriorado irreversiblemente. El final de temporada estuvo marcado por tensiones crecientes y desavenencias entre el jugador y la directiva. A las palabras duras se suman las discrepancias económicas, ya que según L’Équipe, el club no le ha abonado los sueldos de abril y mayo, y probablemente tampoco el de junio. Esta situación ha exacerbado el conflicto.

Mbappé, por su parte, expresó sentirse “liberado”, tras el anuncio de su fichaje por el Real Madrid. Esta situación, sin embargo, ha venido acompañada de una carga de resentimiento y críticas hacia su antiguo club, alimentando una novela que parecía haber encontrado su final el último lunes, pero que ahora se extiende con nuevos capítulos de controversia.





PSG-Mbappé: el futuro del litigio





El conflicto podría no quedar solo en declaraciones públicas y comunicados de prensa. El PSG argumenta que Mbappé incumplió un “pacto de caballeros” en el que se comprometió a perdonar 80 millones de euros en concepto de primas de fidelidad. Este acuerdo verbal, según el club, debería haberse formalizado en un contrato firmado, algo que ahora será objeto de disputa.

Este lío legal está destinad a resolverse en la Comisión Jurídica de la Ligue de Football Professionnel (LFP). Los abogados de ambas partes ya están preparando sus argumentos. Mientras tanto, Mbappé ya ha comenzado su nueva etapa en el Real Madrid, dejando atrás un capítulo más que complicado.

Mbappé y Al Khelaifi rompieron la relación que tenían en PSG, según prensa francesa. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo y cómo llegó Mbappé al PSG?





En el verano de 2017, el Paris Saint-Germain mostró un gran interés en Mbappé y se embarcó en negociaciones con el AS Mónaco para ficharlo. Respaldado por la inversión del fondo soberano de Qatar, tenía la capacidad financiera para realizar una transferencia de gran envergadura. Después de varias semanas de negociaciones, llegó a un acuerdo con el cuadro rojiblanco por ‘Donatello’.

El acuerdo de transferencia se estableció en forma de cesión con una opción de compra obligatoria. El PSG pagó una cantidad significativa como préstamo y se comprometió a pagar una tarifa adicional al final de la temporada. Según los informes, el acuerdo total ascendió a más de 180 millones de euros, lo que convirtió a Mbappé en uno de los jugadores más caros de la historia.

El galo se unió al PSG en calidad de cedido para la temporada 2017-2018 y rápidamente se convirtió en una de las figuras clave del equipo. Su habilidad, velocidad y capacidad goleadora lo convirtieron en un elemento crucial para el PSG en la lucha por el título de la Ligue 1 y en la Champions League.





¿Qué títulos ha ganado Mbappé con el PSG?





Kylian Mbappé ha acumulado una impresionante lista de títulos con el Paris Saint-Germain durante su exitoso periodo en el club francés. Desde su llegada en la temporada 2017/2018, el talentoso delantero ha contribuido a que el PSG domine la Ligue 1, llevándose a casa siete títulos consecutivos de la liga francesa.

Además de sus éxitos a nivel nacional, Mbappé ha sido parte fundamental en la consecución de varias Copas de Francia, Copas de la Liga y Supercopas de Francia. Aunque no ha logrado alzarse con la codiciada Champions en la temporada 2019/2020, su papel destacado ha sido esencial para consolidar al PSG como un contendiente respetado en la escena europea.

Kylian Mbappé jugó en el PSG desde la temporada 2017-18, cuando llego desde el AS Mónaco. (Foto: Getty Images)

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO