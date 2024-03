En medio de la gran expectativa que provoca la proximidad de los Juegos Olímpicos de París 2024, el fútbol francés se ve envuelto en un dilema que sacude tanto a hinchas como a los protagonistas del deporte rey. Mientras el país se prepara para perseguir la codiciada medalla de oro tanto en la rama masculina como en la femenina, el seleccionador nacional, Thierry Henry, se enfrenta a una serie de obstáculos que amenazan con dificultar el camino hacia la gloria olímpica. El tema candente en la actualidad gira en torno al Real Madrid y su influencia en la convocatoria de los jugadores internacionales para los Juegos.

Con el fichaje de Kylian Mbappé (25 años) como uno de los principales puntos de conversación, el club merengue ha enviado una carta a la Federación Francesa de Fútbol (FFF) anunciando su negativa a liberar a sus jugadores para participar en la cita olímpica. Una decisión que, según fuentes cercanas al club, se fundamenta en la inminente llegada del delantero francés al Bernabéu.

En una reciente rueda de prensa, Thierry Henry abordó este polémico asunto con serenidad y determinación. “Los clubes en el extranjero no tienen la misma situación que nosotros en Francia”, afirmó el exinternacional francés. “Los clubes franceses estarán ahí para ayudar, pero para los clubes extranjeros es normal que haya este tipo de restricciones”, agregó el exdelantero del Barcelona.

Sin embargo, lejos de rendirse ante la negativa inicial del Real Madrid, Henry expresó su voluntad de explorar todas las opciones disponibles para asegurar la presencia de los jugadores clave en su equipo olímpico. “Nunca me detuve ante el primer no”, declaró. “Veremos qué podemos hacer. Intentaremos ver si podemos discutir, si podemos ser recibidos... No es fácil. No queremos ser derrotistas, pero la decisión sigue siendo de los clubes”.





¿Mbappé, Griezmann y Giroud?





Entre los nombres que Henry tiene en mente para reforzar su selección olímpica se encuentran los de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann y Olivier Giroud, según informes de los medios franceses. Sin embargo, la incertidumbre sobre los movimientos en el mercado de fichajes y los posibles cambios de club o entrenador complican la situación.

“Tenemos que preguntar a todos”, señaló Henry. “No sabemos cuándo será un sí, un no... Es difícil poder preparar algo sin certezas. Hay bastantes nombres que nos gustaría tener, sí. Todos los nombres, incluso (risas). Si llega el sí y el jugador cambia de club, o hay cambio de entrenador, la cosa podría cambiar. Hay que planificar para diferentes situaciones”.

Además, el seleccionador francés expresó su preocupación por la posible interferencia de las fechas FIFA en la disponibilidad de los jugadores mayores de 23 años que planea convocar para el torneo olímpico. Con la Eurocopa de Inglaterra programada para disputarse en junio y julio, el verano se presenta como un desafío logístico tanto para los jugadores como para el cuerpo técnico.

Thierry Henry es el seleccionador de Francia para los Juegos Olímpicos de París 2024. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo comienzan los Juegos Olímpicos París 2024?





Los Juegos Olímpicos 2024 en París comenzarán el viernes 26 de julio con la ceremonia de apertura. Sin embargo, dos días antes, el 24 de julio, comenzarán las competiciones en las disciplinas de fútbol, rugby y balonmano. En cuanto al evento inaugural, el sitio oficial de los JJ. OO. resalta que el desfile de los 10.500 atletas se llevará a cabo en el río Sena, con cada delegación montada en un barco.





¿Qué selecciones de fútbol ya clasificaron para París 2024?





Al día de hoy, son 12 los países que ya aseguraron un boleto para los Juegos Olímpicos: Francia, Estados Unidos, República Dominicana, España, Israel, Ucrania, Marruecos, Egipto, Mali, Nueva Zelanda, Paraguay y Argentina. Quedan tres cupos que se definirán en abril y mayo próximo entre selecciones de Asia y África.





¿Cuántos goles tiene Kylian Mbappé en su carrera?





Mbappé lleva ya 333 goles en su carrera profesional entre clubes y selección. De ese total, 249 llegaron defendiendo al PSG, 31 al Mónaco y 53 al combinado nacional de Francia. La Ligue 1 francesa es el torneo que más goles de Kylian ha visto hasta el día de hoy, con 191. La siguen la Champions League con 46 y en Copas Nacionales con 43.

Mbappé jugó en el AS Mónaco antes de fichar por el PSG en 2017. (Foto: Getty Images)

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO





La edición 2024/25 de la UEFA Champions League presentará un nuevo formato.