“Creo que me merezco una segunda temporada. Lo he dado todo,. Fui capaz de mantener el rumbo en momentos difíciles. Personalmente, tengo la sensación de que me he ganado el derecho de continuar”. Con estas palabras, Christophe Galtier intentó convencer a los altos mandos del Paris Saint-Germain de darle una oportunidad más para seguir en el banquillo parisino en el 2023-24. Sin embargo, todo hace indicar que la suerte del entrenador francés está echada. El PSG ha hecho oídos sordos a su pedido y ya tiene a su sustituto: se trata nada menos que del alemán Julian Nagelsmann.

Según informó este domingo el diario deportivo L’Équipe, el extécnico del Bayern Munich es la elección prioritaria del París Saint-Germain para sustituir en el banquillo a Christophe Galtier y las negociaciones se encuentran avanzadas, para el mercado de pases.

El diálogo entre ambas partes se remonta ya a varias semanas y, de acuerdo a las fuentes de L’Équipe, el acuerdo está próximo. Además, Nagelsmann llegaría acompañado del exfutbolista francés Thierry Henry como su número dos. Revolución total para el banquillo.

El alemán, que con 35 años ha gozado de una carrera estelar, dirigió entre 2021 y hasta marzo pasado al Bayern Munich, con quien ganó una Bundesliga. Antes de esa etapa había batido el récord como DT más joven de la historia de la Bundesliga al dirigir al Hoffenheim en 2016, tras lo cual pasó también por el banquillo del R. B. Leipzig.

Se enfrían los otros candidatos





Para sustituir a Galtier, que llegó a comienzos de la temporada, pero no supo conquistar ni a la directiva ni a la afición parisina - aun con el título de liga logrado esta temporada- , han sonado también otros nombres. A finales de mayo, el diario Le Parisien apuntaba al español Luis Enrique como favorito para tomar las riendas del equipo parisino.

Recurrente en los rumores fue también el portugués José Mourinho, actualmente al frente de la Roma, con quien fue subcampeón de la Europa League, pero la prensa deportiva francesa aseguraba que no se sentía muy atraído por dirigir al PSG.

El italo-brasileño Thiago Motta, que ha completado una gran temporada en el Bolonia, y el argentino Marcelo Gallardo sonaron también como candidatos. ¿Será el momento del alemán?





