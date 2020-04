5 de Octubre, 2015. Con el partido amistoso ante Armenia a solo tres días, el seleccionado francés pisaba el famosísimo césped donde las más grandes estrellas del fútbol galo vienen perfeccionando su juego hace casi tres décadas: el Centro Técnico Nacional de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), o Clairefontaine.

Durante el calentamiento, a un costado, nace una tímida conversación entre Karim Benzema, figura sobresaliente del cuadro dirigido por Didier Deschamps, y Mathieu Valbuena, compañero de ataque y reciente blanco de extorsionadores, quienes pedían 150 mil euros para no publicar un video sexual suyo. El tema de la charla, esta vez, no sería fútbol. “Te daré un número, no habrá una copia. Lo juro. Puedes confiar en él, es mi amigo”, le habría dicho el ‘Gato’ al diminuto extremo. Tres días después, Francia goleó 4-0 con dos goles de Benzema.

La primera vez que Valbuena asistió a Benzema fue en el segundo gol francés en la goleada 3-0 sobre Ucrania, en noviembre del 2013, por Eliminatorias. (Difusión)

En noviembre del mismo año, la pesadilla empezó para el socio goleador de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid: Benzema fue arrestado por “complicidad tentativa de chantaje” y “participación en una asociación criminal”, y tuvo que pasar la noche en una comisaría de Versalles. La persecución por el ’10 de ‘Les Bleus’ se habría intensificado por un reportaje de la radioemisora Europe 1, donde se reveló una comunicación telefónica entre Benzema y Karim Zenati, su amigo de la infancia y exconvicto (del 2004 al 2013).

"Le dije: ‘Si quieres que destruya el vídeo, vendrá a verte a Lyon, lo ves directamente’(...) Tiene pánico. Comenzó a tragar saliva dos o tres veces. Le dije: ‘De todos modos haz lo que quieras; si no quieres, sigue con tu vida, pero yo ya te he avisado’. Le he dicho que mi papel terminaba ahí, que arreglara sus historias y que a partir de ahora tratara con mi amigo, que es quien conoce a los que tienen el vídeo”, afirmó Benzema en la llamada, difundida también por L’Equipe. Mientras, Florentino Pérez y su Real Madrid emitía un comunicado apoyando al delantero.

Florentino Pérez, sobre Benzema: "Su comportamiento en España ha sido ejemplar. Como jugador, es una mezcla entre Ronaldo Nazario y Zidane. Esa mezcla me enamoró de él". (Internet)

Según declaraciones de Valbuena a Le Monde, su compañero “no fue agresivo en su manera de hablar ni habló directamente sobre dinero”, pero resultó muy curioso que “insista en reunirme con alguien”.

La Euro 2016, a solo meses de distancia, se realizaría en las tierras francesas. Y, obviamente, el deseo de Benzema, quien venía de anotar 27 goles en 81 partidos con su Selección, era disputar el torneo y levantar el trofeo en casa y con su gente, cosa que los ‘galos’ no lograban desde la edición del 2000. Esas esperanzas, en diciembre del 2015, serían sepultadas por el Presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noel Le Graet. “Benzema no es seleccionable por el momento. Si su situación no se aclara, no estará para los amistosos de marzo. Y si no se aclara tampoco en junio, no estará en la Eurocopa. Es mi decisión y fue aceptada por Deschamps”, afirmó. “Valbuena es la víctima y sí es seleccionable”, reforzó el mandatario en conferencia de prensa.

El mes de marzo del 2016 sería una montaña rusa de emociones para Benzema. Un fallo a favor de la corte de apelación de Versalles, aprobando el contacto entre él y Valbuena, junto a una serie de halagos de Didier Deschamps, renovarían la fe del ‘Gato’ en volver a vestir la camiseta francesa. Sin embargo, la justicia le daría nuevamente la espalda.

“Creo que no se reúnen las condiciones para que vuelva al equipo de Francia. Sigue imputado (…) Un gran deportista debe ser ejemplar”, declaró Manuel Valls, Primer Ministro de Francia, a la emisora RMC. ¿Lo bueno? También aseguró que él no es el indicado para decidir su convocatoria, y que Deschamps, el DT, era el responsable de esa determinación. Ahora, todo quedaba en sus manos. ‘Les Bleus’, por su parte, derrotaban a Holanda y Rusia en la fecha FIFA.

12 saisons que je suis professionnel : 541 matchs joués 0 carton rouge 11 cartons jaune !!! Et certains parle de mon exemplarité ??? — Karim Benzema (@Benzema) 15 de marzo de 2016

Con la Euro a la vuelta de la esquina, Deschamps debía decidir: ¿convoco al jugador más determinante del plantel y a quien enaltecí en más de una ocasión o preservo el bienestar general de Valbuena y el grupo? El experimentado estratega se decidió por la segunda opción.

Didier Deschamps dirige a la Selección Francesa desde julio del 2012. Con ella disputó dos Mundiales (2014 y 2018) y ganó un título (Rusia 2018).

De acuerdo al “Caso Benzema”, y a pesar de su resolución, Deschamps alzó el teléfono y llamó a Benzema. “‘No te llevaremos a la Eurocopa por la presión de los medios’, me dijo. Le contesté: ‘Está bien, adiós’. ¿Qué más le podía decir?”, señaló el delantero. El miércoles, 13 de abril, a través de un comunicado oficial, la Federación Francesa de Fútbol se encargó de reafirmar lo que el ‘Gato’ tanto temía: su exclusión de la Eurocopa, con el fin de alentar el “trabajo hacia la unidad, dentro y alrededor del grupo, la ejemplaridad y la preservación del mismo”. El lamento del ariete, solo visible a través de sus mensajes por Twitter.

A dos semanas del certamen, el diario Marca de España entrevistó a Benzema. El entonces reciente campeón de otra Champions vestido de merengue y antiguo ‘engreído’ de Didier Deschamps, esta vez dejó de lado su confesada timidez y culpó a su extécnico de “ceder ante la presión de una parte racista de Francia”.

“Deben saber que en Francia el partido extremista llegó a segunda ronda en las últimas dos elecciones. No sé, por tanto, si es una decisión solo de Didier”, añadió. ¿A qué se refiere con esto? Benzema nació en Lyon y creció en el humilde distrito de Bron-Terraillon, pero goza de ascendencia argelina (su abuelo y padre vivieron allá hasta 1950), lo cual creó sospechas con respecto a cierta presión política sobre las decisiones de Deschamps. A esto se le sumaron dos ‘agraviantes’: el ‘Gato’ nunca cantaba “La Marsellesa” y, en algún momento, declaró que optó por representar a Francia solo por un tema deportivo.

Benzema creció en Bron-Terraillon, un barrio humilde al este de la ciudad de Lyon. En esta cancha anotó sus primeros goles. (Daniel Matthews/Daily Mail)

En la Euro de aquel año, Francia lamentablemente no logró su cometido. Pese al buen rendimiento que venían mostrando (cinco triunfos y un empate, con solo cuatro goles recibidos), los ‘galos’ sucumbieron en la gran final ante la sorpresa Portugal, que no pudo contar con su estrella Cristiano Ronaldo desde el minuto 25 del primer tiempo. Luego, en los suplementarios, el recién ingresado Eder, habitual suplente, fue el responsable de silenciar un enérgico Stade de France. Acabó 1-0.

Tristeza sin remedio. Era la tercera vez que Francia llegaba a una final de la Eurocopa y no salía campeón, tras levantar el título en 1984 y 2000 . (EPA)

Y, tras cuatro años y un campeonato Mundial ganado por la Selección Francesa, ¿en qué quedaron las acusaciones contra de Benzema? En julio del 2017, la Corte de Casación francesa falló a favor del delantero, haciendo que su caso sea nuevamente revisado por la cámara de la Corte de Apelaciones y, en el mejor caso para él, sea desechado.

Sin embargo, en diciembre del 2019 (lo último conocido del caso), el Tribunal Supremo rechazó el recurso del ‘9’, quien alegaba denunció que los agentes policiales traspasaron el límite de lo legal para determinar su colaboración con los malhechores (uno de ellos se hizo pasar por intermediario y participó de las comunicaciones telefónicas bajo seudónimo). Ahora, a solo un paso de ser procesado en un juicio penal, Benzema ratifica, más que nunca, su inocencia.

La mascarade continue ! Alors rdv au tribunal si tribunal il y a ! D’ici là, la vie continue profitez-en #Enjoy #BeStrong #AlwaysProud — Karim Benzema (@Benzema) 9 de diciembre de 2019