Aunque no apareció con gol, lo hizo con una brutal asistencia sobre los 94 minutos para el gol agónico de Hakimi y el 2-1 del PSG vs Metz, que mantiene a los parisinos en lo más alto de la Ligue 1. A la par, el Lyon lograba un triunfo más cómodo por 3 a 1 ante el Troyes, con aparición también en el final de otro brasileño, Lucas Paquetá, quien se llevó una amarilla y fue cuestionado por un regate sobre la hora. Neymar salió a defender a su compatriota y al ‘Jogo Bonito’.

A Paquetá le mostraron una tarjeta amarilla que no pasó inadvertida para Neymar, pues vino por provocar, presuntamente, a un rival con un regate: un ‘sombrero’ sobre la banda para luego pedir mano del rival.

La acción, finalmente, acabó con amarilla para el ‘10′ del Lyon por provocar al rival. O así al menos lo creyó el árbitro. ‘Ney’ se pronunció en redes sociales.

“Esta escena es muy triste, sacar tarjeta amarilla por un regate... El gesto técnico es una solución, no importa dónde se realice en el campo y no importa el minuto en el que se realica. Eso es lo que me pasó a mi la temporada pasada. Y este año le está pasando a Paquetá”, escribió el brasileño.

“Honestamente, no entiendo las razones. Se acabó el famoso ‘Joga Bonito’. Disfruten mientras puedan”, concluyó Neymar, que vivió algo similar el año pasado ante el Montpellier, cuando fue él quien hizo un ‘sombrero’ y recibió la reprimenda arbitral.

En la mira del Barcelona

El gran inicio de temporada de Lucas Paquetá en el Olympique de Lyon está robando las miradas de varios equipos de la élite europea, razón por la cual se encuentran interesados en sumar al brasileño a sus filas. Uno de ellos es el Barcelona, que necesita un jugador con sus características dentro del verde, el cual sea capaz de atacar y defender de manera magistral.

Tras no tener éxito en el AC Milan, Paquetá se ha convertido en uno de los futbolistas más interesantes de la Ligue 1 de Francia, a causa de su gran rendimiento con su actual conjunto. En el cuadro galo ha dado un paso al frente, tanto a nivel colectivo como en su posición, ya que actualmente juega un poco más adelantando a comparación de lo que hacía con los ‘Rossoneri’.

