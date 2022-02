Ya piensa a largo plazo. Neymar afronta un 2022 tan retador como decisivo en su carrera. El atacante de 30 años intentará una vez más ganar la Champions League con el PSG, pero sobre todo, alzar la Copa del Mundo con Brasil en Qatar. Sus principales objetivos podrían también acelerar sus planes de futuro, los cuales ya ha revelado.

Neymar no contempla quedarse muchos años en el PSG, con quien tiene contrato hasta 2025. “Tengo muchas ganas de volver a jugar en el Santos. Lo que realmente echo de menos es jugar en el pueblo, Dios mío, aquel estadio maravilloso”, dijo a los micrófonos del podcast, Fenómenos, con la colaboración de Ronaldo Nazario.

Pero antes de volver al club con el que se dio a conocer al mundo, tiene pensado hacer escala, nada menos que en la Major League Soccer, donde incluso podría coincidir con Lionel Messi o Luis Suárez, sus excompañeros del Barcelona (MSN) que también han sio relacionados con la liga estadounidense.

“También tengo muchas ganas de jugar en Estados Unidos, al menos una temporada... Es un campeonato corto. Tienes tres o cuatro meses de vacaciones...”, afirmó ‘Ney’ entre risas sobre las bondades de la MLS, caracterizada por su fútbol ofensivo, y del estilo de vida de sus ciudades.

Su relación con los hinchas brasileños

Neymar también se refirió a la particular situación que vive hoy la selección brasileña: líder en las Eliminatorias y clasificada al Mundial de Qatar, pero que no logra enamorar a los fanáticos, más aún después de haber perdido la final de la Copa América como local.

“Cuando ganamos, el apoyo es increíble, el amor que recibimos de los fanáticos brasileños... No hay mejores que los torcedores brasileños, son maravillosos, porque cuando están juntos, algo increíble pasa”, explicó.

“Hoy en día la selección brasileña está alejada de los fanáticos. No sé cuál es el motivo, no sé cuándo comenzó eso, mucha gente no ve los partidos, o no sabe cuándo son los partidos. Es triste. Hay muchos que hoy piensan que cuando juega la selección brasileña no es importante”, señaló el del PSG.

“Tengo la esperanza de que el torcedor brasileño vuelva a identificarse con la selección brasileña, que estemos juntos”, concluyó.





