Pasó duros momentos. Nunca nadie podrá negar el gran talento que posee Neymar con el balón. Figura en cada equipo que defendió, el hoy delantero brasileño del París Saint-Germain ha tenido que superar en los últimos años varios lesiones que lo han alejado de su mejor nivel.

En este sentido, en una entrevista para el medio ‘Vogue Arabia’, Neymar contó parte del calvario que atravesó producto de las lesiones que sufrió con el conjunto ‘parisino’, con el que hasta llegó a perderse partidos importantes que le costaron al PSG la eliminación temprana de las dos últimas Champions League.

“No hay nada peor para un profesional que una lesión. Realmente sufrí con eso las dos últimas temporadas. Tuve momentos de cuestionarme a mí mismo”, empezó diciendo el astro brasileño, sobre sus recurrentes bajas que hasta le llegaron a pasar factura no solo física, si no también mentalmente.

Es más, Neymar confesó que no solo sus lesiones le afectaron, y es que lo mismo ocurrió cuando se enteró de la muerte de Kobe Bryant, cuyo deceso ha marcado al ’10′. “Su muerte me afectó mucho porque nuestras vidas tenían mucho en común. Cuando conoces a la persona detrás del atleta, se crea una relación diferente y con Kobe fue muy especial”, dijo.

“El deporte y la sociedad perdieron a un gran tipo”, agregó. Por otro lado, Neymar se mostró ya recuperado de todos estos golpes que lo hicieron dudar sobre sus condiciones para esta profesión, y ahora va a por todo con el PSG una vez para demostrar de qué está hecho.

