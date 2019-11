¿Filosofía de vida o un mensaje indirecto? Neymar usó una vez más sus redes sociales para dejar una frase que volvió a ser noticia en el mundo. Thomas Tuchel mostró su incomodidad por el viaje del brasileño a España para asistir a la Copa Davis y le dijo que no era ‘su papá’ para estar sobre él.

“No soy su padre ni un policía, pero como entrenador está claro que no me gusta en absoluto ese viaje”, dijo el DT en la previa al duelo que sostendrán PSG y Lille por el torneo francés, que marcará la vuelta del brasileño al terreno de juego tras su lesión.

Neymar usó su Twitter oficial para dejar una frase que, para muchos, fue en respuesta a las declaraciones previa de Tuchel. “En esta vida tenemos algunos problemas, pero cuando te preocupas, los conviertes en el doble. No te preocupes, sé feliz”.

Neymar, con la mira puesta en volver en la mejor forma

El ex técnico del Borussia Dortmund hincapié en que el internacional con la Selección de Brasil “ha sido muy profesional en las dos últimas semanas, ha trabajado más que los demás, con entrenamientos individuales y con el grupo”. Confirmó, además, que el jugador más caro de la historia, por el que el PSG pagó al Barcelona 222 millones de euros, estará operativo para el partido contra Lille si todo va bien en el último entrenamiento.

No obstante, precisó que, tras su larga lesión, Neymar no está preparado para jugar durante los 90 minutos y no quiso anticipar si saldrá en el once titular o durante el partido.

