El París Saint-Germain atraviesa por su peor momento en la temporada. Hace un par de semanas fue eliminado de la UEFA Champions League a manos del Real Madrid y el último fin de semana sufrió una dura goleada ante el AS Mónaco (3-0) por la Ligue 1. En medio de la mala racha, el jugador que viene recibiendo las críticas más despiadadas es nada menos que Neymar. Al crack brasileño le ‘pegan’ de todos lados, siendo el periodista francés Daniel Riolo el que ha lanzado el comentario más duro contra el delantero paulista.

En el programa ‘After Foot’ de la cadena RMC Sport, la mencionada fuente acusó a Neymar de ser poco profesional en el PSG. Afirmó que entrena poco o nada y que la relación con el vestuario es inexistente, sobre todo después de la eliminación en la Liga de Campeones.

“Neymar ya casi no se entrena, llega en un estado lamentable, al límite de estar borracho. Es así, Neymar está en un espíritu de revancha contra el PSG, hay una ruptura total con los estamentos del club y del vestuario”, aseguró Riolo.

“A los seguidores del PSG les importa una mierda las payasadas de Neymar ni su documental de Netflix. Tenemos que firmar su cheque y dejarlo ir. Está haciendo mucho daño al club. Que se vaya, está arruinando al PSG”, añadió el citado periodista francés.

Por último, Daniel Riolo señaló que “el PSG ya no es un club. No hay hilo conductor más común. El entrenador ya no existe, el presidente no ha dicho ni una palabra. Después de tal desastre, debería haber apretado. Nada. Ni Leonardo ni Nasser Al-Khelaifi. Nada. Una derrota total”.

Según Transfermarkt, portal especializado en la tasación de futbolista, Neymar está valorizado en 90 millones de euros. El ‘10′ del PSG llegó a Francia a mediados de 2017 desde el Barcelona por 222 millones de euros. Hasta el momento, es el fichaje más caro en la historia del fútbol.





