Vistiendo los colores del FC Barcelona, Neymar llegó a ser uno de los mejores jugadores del mundo. Goles, asistencias, gambetas. El brasileño sacaba tanto fútbol del sombrero de mago que llevaba que hasta se sentó a comer en la misma mesa que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Lamentablemente para sus intereses, todo eso forma parte de un pasado que hoy está muy lejos de volver a vivir. Su nivel ha caído tanto, producto de las lesiones, que, tras el inicio de la pretemporada 2023-24, en el PSG ya quieren venderlo en este mercado de fichajes.

Y es que el primer día de trabajos al mando de Luis Enrique ha arrojado que el estado físico de Neymar no está para reventar cohetes. No juega un partido oficial desde el pasado mes de febrero y las consecuencias saltan a la vista, por lo que su futuro en PSG no está asegurado.

Según RMC Sports de Francia, los altos mandos del Paris Saint-Germain coinciden en que Neymar nunca volverá a ser el mismo; sobre todo por las tantas veces que ha pasado por el quirófano para tratarse del tobillo derecho. Las lesiones en esta parte de su cuerpo han sido constantes y han hecho que se pierda varios partidos en pasadas campañs.

Concretamente, en la temporada 2022/23 solo pudo disputar 29 encuentros entre todas las competiciones, en la 2021/22 se quedó en 28, en la 2020/21 no pasó de los 31 y en la 2019/20 jugó 27. Más allá de los goles y asistencias, no son cifras del que se espera que sea una de las grandes estrellas del equipo, especialmente cuando el objetivo es ganar una Champions League.

Neymar tiene contrato con el PSG hasta junio de 2027, pero en las oficinas del cuadro parisino no verían con malos ojos su salida durante el presente mercado de verano. Cuanto menos, no la veía antes de que se confirmase la llegada de Luis Enrique.





¿Cómo llegó Neymar al PSG?





Neymar llegó al Paris Saint-Germain en agosto de 2017. En ese momento, jugaba para el Barcelona y tenía una cláusula de rescisión en su contrato que ascendía a los 222 millones de euros, la más alta hasta entonces en la historia del fútbol. El PSG, respaldado por el grupo catarí Qatar Sports Investments (QSI), estaba dispuesto a pagar esa cantidad para fichar al talentoso delantero brasileño.

Las negociaciones entre los clubes se llevaron a cabo en secreto y se desarrollaron rápidamente. El 3 de agosto de 2017, Neymar sorprendió al mundo del fútbol al comunicar a sus compañeros de equipo que dejaba el Barcelona. Al día siguiente, el PSG pagó los 222 millones de euros de su cláusula de rescisión, lo que le permitió abandonar el club español.





Neymar tiene contrato con el PSG hasta 2027. (Foto: Getty Images)





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR