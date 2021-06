A pesar de que su continuidad estuvo en duda durante muchos meses, finalmente el París Saint-Germain confirmó que Neymar seguirá en el equipo. El atacante brasileño prolongó su estadía en Francia hasta 2025. Debido a esto, el jugador mostró su alegría en una reciente entrevista tras varias semanas de incertidumbre.

“Mi renovación ha llevado un tiempo. Tomamos la mejor decisión para todos. Ya tuve la oportunidad de decir que estoy feliz aquí en París y de jugar en el club. Me siento cada vez mejor. Viví hace poco la temporada más hermosa desde que estoy en París. Desde que llegué al PSG, todos sabemos que he tenido dificultades, pero las he superado”, declaró para ‘Le Foot Paris’, donde también habló sobre los objetivos que tiene para la próxima temporada.

“Me puse a trabajar para seguir progresando y ayudar a mi equipo a ganar. Siempre he sido un verdadero profesional. Siempre he tenido respeto por el club, al contrario de lo que puedan decir algunas malas lenguas. Cuando estoy en el campo, lo doy todo. Desde el año pasado que estoy un poco mejor y sé la suerte que tengo de hacer mi trabajo con pasión. Soy feliz en París. Haremos todo lo posible para seguir creciendo juntos. Yo soy el mismo. Avanzamos juntos para llegar más lejos”, agregó.

Pese a que el club empezó a tener más presencia en Europa desde su llegada, el cuadro de la Ciudad de la Luz aún sigue teniendo la espina de no haber alzado el trofeo de la Champions League. Neymar espera incluir al conjunto galo en la lista de ganadores de la Liga de Campeones.

“El PSG ha crecido mucho desde que estoy aquí. Lo veo a diario. Creo que el club ha sabido, sobre todo, ganarse el respeto de los contrarios. Cuando estamos en el PSG, sabemos que formamos parte de los mejores equipos formadores del mundo. Quizás en el ‘top 5’. París lo ha hecho todo lo posible para alcanzar este nivel, y pudimos ayudarlo. No es algo aleatorio llegar a estar entre los cuatro mejores equipos de la Champions después de haber llegado a la final el año pasado. Ahora espero hacer todo lo posible para que podamos ser los campeones”, finalizó.

Por otro lado, el atacante espera disputar la última fecha de las Eliminatorias Qatar 2022 ante Paraguay en condición de visita. Asimismo, se espera que toda la selección brasileña se pronuncie sobre la Copa América al finalizar el partido, pues su entrenador, Tite, lo prometió tras vencer a Ecuador en la Jornada 7.

