No cabe duda que Neymar es uno de los futbolistas que no solo da de qué hablar por su desempeño en el terreno de juego, sino también por temas que no tienen nada de que ver con el fútbol. Ahora, el delantero brasileño ha vuelto a acaparar las tapas de los medios de comunicación de espectáculos de su país tras estar vinculado en un rumor que lo compromete a él y a Yasmin Brunet, exnovia de su amigo Gabriel Medina.

En esta ocasión, ‘Ney’ salió al frente para desmentir los rumores que señalaban que él mantenía una relación con la exnovia de su amigo. “Gabriel Medina, ¿hablo yo o hablas tú? ¿Quieren rating?”, fue el primer mensaje del atacante del PSG en su cuenta de Instagram junto a una imagen de un sitio de noticias donde aseguraban el romance. “Cansado de estas Fake News y de esos periodistas que propagan esas noticias de mierda”, añadió.

Asimismo, el futbolista sudamericano publicó una captura de pantalla en la que se le pudo ver en una videollamada con Medina. “Esta amistad nadie la rompe. Aguantar o enloquecer”, mencionó. Según la información que circuló en los medios del país brasileño, el jugador habría contactado a Yasmin Brunet, una famosa modelo y actriz de 33 años, a través de las redes sociales.

Neymar estalló en redes sociales tras los rumores sobre una supuesta relación con la exnovia de su amigo Gabriel Medina. (Foto: Instagram)

Eso sí, más allá de las cuestiones extra futbolísticas que tiene Neymar, el brasileño volvió a enamorar a los fanáticos del París Saint-Germain después de sus dos últimas presentaciones, en las que anotó por partida doble ante el Lorient en la victoria (5-1) y un triplete ante el Clermont en lo que fue el triunfo por (6-1).

PSG ansía el título de la Ligue 1

Pese a haber quedado eliminado de la Champions League, la entidad parisina todavía tiene tarea por cumplir en esta temporada. Los dirigidos por Mauricio Pochettino están prácticamente obligados a recuperar la corona en la Ligue 1, donde marchan como líderes con 12 puntos de ventaja sobre su perseguidor, Olympique de Marsella.

No obstante, en la próxima fecha ambos elencos se enfrentarán en el Parque de los Príncipes en lo que será un duelo clave por el campeonato doméstico ya que, en el caso de ganar, los capitalinos podrán encaminar el tan ansiado título.





