Era cuestión de tiempo para que la ‘bomba’ termine de estallar. Y ha ocurrido justo en el parón de selecciones, como para que el ambiente al regreso en el Parque de los Príncipes sea más tenso aún. Desde que llegó Gianluigi Donnarumma al PSG la gran interrogante que se abrió fue sobre quién sería titular en el arco, si el italiano que venía de ganar la Eurocopa y ser figura con su selección, o si Keylor Navas, titular indiscutible desde que llegó. Pochettino optó por hacerlos rotar, decisión que no ha gustado a ‘Gigio’.

Ya desde hace varias semanas, la prensa francesa, de la voz de L’Equipe y sobre todo de L’Parisien, daban alcances de la incomodidad de Donnarumma por tener que alternarse el arco del PSG. Y este fin de semana, el italiano ha confirmado todas esas informaciones.

“No interfiere en mi desempeño pero, personalmente, me molesta porque no es fácil. Como dijiste, siempre fui titular y a veces me duele estar en el banquillo. Pero estoy tranquilo y seguro que la situación se resolverá”, dijo el ex portero del AC Milán en declaraciones a los micrófonos de TNT Sports.

Donnarumma llegó al PSG a coste cero tras acabar su vínculo con el AC Milan, y hasta el momento ha jugado dos partidos en la Champions League y otros cinco de la Ligue 1, lo que significa que solamente ha participado en el 38% del total de los minutos del PSG en todas las competencias.

Aunque el italiano señala que la “situación se resolverá”, en Francia la prensa asegura que el agente del ‘Gigio’, Mino Raiola, ha dejado claro que su pupilo no fue a PSG para ser suplente y ha llegado incluso a amenazar con llevarlo a otro club al final de la temporada si la situación no cambia.

Hasta el momento, el promedio de Navas es de 11 partidos disputados, con 12 goles en contra y 3 partidos en ceros; mientras Donnarumma suma 7 partidos, 7 goles en contra y 2 porterías en ceros.

