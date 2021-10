En el Paris Saint-Germain son conscientes de que la renovación de contrato de Kylian Mbappé no será cosa fácil. El crack francés acaba vínculo en el Parque de los Príncipes en unos meses y no hay señales claras de que vaya a firmar una prolongación. Todo lo contrario. ‘Kiki’ está cada vez más cerca del Real Madrid, por lo que el PSG empieza a darlo por perdido y ya peina el mercado de fichajes en busca de un reemplazante de la misma calidad. Según el diario español Don Balón, se trata nada menos que Mohamed Salah, la figura indiscutible del Liverpool de la Premier League.

El delantero egipcio es uno de los mejores jugadores del mundo y tras varios años de brillar con la camiseta de los ‘Reds’, podría dar el salto a la Ligue 1 para reemplazar a Mbappé. Así las cosas, ‘Mo’ sería la tercera pata del tridente y completaría la sociedad con Lionel Messi y Neymar.

“Como contábamos en Don Balón hace tan solo unos días, el futuro de Mohamed Salah podría estar lejos de Anfield Road, primero con el interés del Manchester City, en una carrera a la que se acaba de sumar el Paris Saint-Germain”, apunta la citada fuente.

El cuadro preside Nasser Al-Khelaifi estaría dispuesto a pagar hasta 100 millones de euros por el fichaje de Mohamed Salah. Sin embargo, todo está condicionado a la partida de Salah. El de Bondy está cada vez más lejos, pero el PSG va a intentarlo hasta el final.

'Mo' Salah, en la mira del PSG.

De hecho, los parisinos alistan una oferta de 45 millones de euros por Mbappé para las próximas cinco temporadas. Es decir, si el ex Mónaco acepta quedarse, se embolsará 225 millones en los siguientes cinco años. Además, tendría un bono de fidelidad en el Parque de los Príncipes.

Siempre según la citada fuente, si el PSG recibe un ‘no’ de Mbappé, no habrá más opción que ir al mercado de fichajes a por Salah, un jugador que hace unos meses no se mostraba tan convencido de seguir bajo las órdenes de Klopp. El contrato del africano con los ‘Reds’ acaba a mediados de 2023.

“Si me preguntas por mi futuro, no lo sé. Te digo que quiero quedarme aquí todo el tiempo que pueda, pero como he dicho otras veces, está en manos del club”, dijo Mohamed Salah a inicios de año en medio de los rumores que lo colocaban en otros grandes clubes de Europa.

Según ‘Transfermarkt’, portal especializado en tasaciones de futbolistas, Mohamed Salah está valorizado en 100 millones de euros. El internacional con Egipto, que además de extremo puede jugar como centrodelantero y mediapunta, vistió antes las camisetas de Roma, Chelsea, Fiorentina y Basilea.





