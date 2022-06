En Francia prácticamente hubo una campaña desde todos los frentes para lograr que Kylian Mbappé se quede en el PSG. Objetivo que el club parisino consiguió luego de muchas noches e intentos, en los que incluso tuvo que entrar a jugar su propio partido nada menos que el presidente galo Emmanuel Macron. Y ahora, tal parece que la misma fórmula se repetirá con Zinedine Zidane, a quien quieren en el Parque de los Príncipes.

Macron se ha vuelto a posicionar del lado del PSG, buscando ahora hacer presión a Zidane, quien ya ha rechazado en más de una ocasión a los parisinos por diferentes razones. “No, no he hablado con él. Pero tengo una gran admiración por él, el jugador y el entrenador. Ganó tres Champions con el Real Madrid, algo que anhelamos mucho para nuestros clubes. Quiero que vuelva para promocionar Francia”, expresó recientemente Emmanuel Macron en una entrevista con ‘RMC Sport’.

El político, aficionado al fútbol y un seguidor confeso del Olympique de Marsella, es consciente de que la llegada del entrenador francés, sumada a la renovación de Mbappé, aumentaría el interés del mundo por la Ligue 1.

“Espero, por la influencia del campeonato francés y por Francia, que vuelva y entrene a un gran club francés, sería genial. Mi papel es decir que Francia es una gran nación para el deporte y el fútbol, que hay grandes personas que aman este deporte. Es importante para nosotros que los mejores jugadores que hemos formado, que a veces han brillado a nivel internacional, puedan volver”, finalizó Macron.

La última respuesta de Zidane

El DT de las tres Champions con el Madrid era el favorito de Mbappé y la plana mayor del PSG para tomar el cargo. De hecho, el ‘7′ de ‘Les Parisiens’ fue de los que más insistió en su llegada. Sin embargo, desembarcar en el Parque de los Príncipes no está en los planes de ‘Zizou’.

Telefoot y Hadrien Grenier, periodista que confirmase antes que todos la renovación de Mbappé con el PSG, hasta 2025, revelaron que el ‘no’ de Zidane se justifica en tres motivos: su cercanía con el Madrid, amor por el Marsella y la falta de garantías del proyecto parisino.

Al también exjugador de la Juventus se le ofreció ser el entrenador mejor pagado del mundo con 25 millones de euros por temporada. Sin embargo, el dinero parece no mover a Zidane, cuyo anhelo sería el de ser el sucesor de Didier Deschamps en el banquillo de la selección de Francia.





