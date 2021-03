No todo es color de rosa en el cuadro parisino. Los triunfos 4-1 al Barcelona por Champions League o el 4-0 al Dijon por la Liga, no han sido motivos suficientes para que la plantilla del PSG esté satisfecha con las oportunidades que brinda Mauricio Pochettino. O al menos no lo han sido para un futbolista que, cansado por la falta de minutos, se rebeló y, entre insultos, abandonó la práctica.

Según indicó ‘L’Equipe’, Mitchel Bakker se hartó de las indicaciones de los preparadores físicos del conjunto de París y dejó la sesión de entrenamiento físico que hacen los jugadores que vieron pocos o nulos minutos en cancha después de los cotejos.

Layvin Kurzawa y Colin Dagba vieron como su compañero se iba e incluso pateaba una lona publicataria. El primero le grito “Mitch, ven, ven”. “¡No, no, está bien!”, le respondió el holandés mientras se iba al vestuario.

El futbolista neerlandés era muy tenido en cuenta por el ex técnico del PSG, Thomas Tuchel, pero desde la llegada del estratega rosarino el lateral izquierdo fue ocupado por Layvin Kurzawa.

Es más, cuando el encuentro ante Dijon representaba una buena oportunidad para sumar minutos, Pochettino prefirió utilizar a Abdou Diallo como marcador izquierdo. Dejando así al lateral neerlandés como tercera opción.

Aun con todo, el futbolista de 20 años se retractó y pidió las respectivas disculpas a todo el staff técnico y continuó normalmente el entrenamiento. La información desde Francia señala que al cuerpo técnico del Pochettino no le gustó nada lo sucedido, pero como el futbolista volvió y pidió disculpas la situación no pasaría a mayores.

