Giro inesperado en París. El equipo del PSG no solo no termina de arrancar, sino que como muchos vaticinaron, el exceso de estrellas le está jugando en contra al equipo parisino. No solo Donnarumma se encuentra incómodo por tener que alternar titularidad, o Sergio Ramos por sus lesiones, y hasta el mismo Messi que no termina de adaptarse. Georgino Wijnaldum es el último gran nombre en la mira de todo Francia. El mediocampista quiere volver a la Premier League.

El excentrocampista del Liverpool recibe constantes críticas, tapadas eso sí, porque la mayoría de ‘palos’ se los lleva Messi, Mbappé y Neymar. Sin embargo, el PSG le estaría buscando relevo al neerlandés, que según información de la prensa gala, está arrepentido de haber aterrizado en el Parque de los Príncipes.

De acuerdo al medio ‘TeamTalk’, Wijnaldum está arrepentido de su decisión de irse al PSG y ya piensa en irse en el mercado de invierno, y piensa también en un destino: la Premier League. Aunque no necesariamente Anfield.

Según el diario ‘AS’, Wijnaldum ya habría tenido conversaciones con el nuevo club ‘millonario’ Newcastle, equipo en el que ya estuvo el neerlandés en la temporada 2015-16. Podría irse cedido.

El futbolista de 31 años iba a ser uno de los grandes refuerzos del Barcelona a pedido de Koeman en el inicio de la temporada. De hecho, tenían todo prácticamente acordado. Pero en el último ‘sprint’, el PSG se adelantó a los azulgranas.

La presencia de Pochettino en el banquillo del club francés resultó determinante, como desveló su agente el pasado mes de junio: “El jugador finalmente eligió París. Leonardo mostró profesionalismo y seriedad, eso empujó a Wijnaldum a elegir París. También le habló Pochettino, le dijo el rol que iba a tener en el equipo, algo que pasó ya hace seis años cuando fichó por el Newcastle y le quería para el Tottenham”.

Sin embargo, meses después, la historia ha sido otra. Ni la confianza del técnico argentino en el jugador ha sido suficiente para que el centrocampista haya alcanzado su mejor nivel.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.