Las lesiones musculares han sido una constante en Sergio Ramos desde que se unió al PSG, donde solo ha participado en cinco partidos. Leonardo, el director deportivo del club parisino, habló sobre el ex capitán del Real Madrid, lamentó las lesiones y reconoció que las cosas para él “desgraciadamente no han ido como se pensaba”. El camero ni siquiera ha podido estar en algún compromiso de la Champions League.

“Se le fichó y estaba bien físicamente. Por ahora, ha jugado cinco partidos. Desgraciadamente, no ha ido como pensábamos. Es duro para él, para todo el mundo”, dijo Leonardo en una entrevista que publica este jueves el diario L’Équipe.

Añadió que las relaciones con el jugador son claras y que “el día que se diga que no puede jugar más, estará claro para nosotros. No es el caso. Pero no jugar le complica ser un líder”.

Sobre si considera haber cometido un error con su fichaje, Leonardo aseguró que “hay que esperar al final de temporada para sacar conclusiones”.

Afirmó que no tiene “miedo de asumir los errores” que comete y que el presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, le ha dado “una confianza total”, le da “total autonomía” y se lo agradece.

Ramos llegó al PSG el pasado verano tras no renovar su contrato con el Real Madrid, donde jugó 16 temporadas. Desde entonces, las lesiones le han impedido tener continuidad en el club francés. Solo ha participado en cinco partidos con camiseta de PSG (cuatro por la Ligue 1 y uno por la Copa de Francia) y ha anotado un gol.

La MLS toca la puerta

Pese a la difícil situación en el elenco parisino, el exjugador de Real Madrid sigue siendo atractivo para los clubes, Recientemente, el portal Foot Mercato dio a conocer que Ramos es seguido por la MLS y Los Angeles Galaxy está interesado en ficharlo a mitad de año.

“El club de la Major League Soccer ahora está interesado en un traslado a Estados Unidos. El campeonato de la MLS comenzó este fin de semana y la ventana de fichajes abrirá sus puertas entre el 7 de julio y el 4 de agosto. Habrá que ver si Sergio Ramos considera viable esta opción”, indicó el medio francés.





