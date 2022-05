La temporada está cerca de terminar y, a pesar de tener contrato, no tiene claro su futuro. Mauricio Pochettino brindó declaraciones para Europa 1 en las que se sinceró respecto a su permanencia en el PSG para la próxima temporada, así como los rumores sobre los posibles reemplazantes que tendría.

Respecto a su futuro, el ex entrenador del Tottenham señaló que “tengo un año más de contrato, ganas de seguir en la próxima temporada, más allá de los rumores mi deseo sigue intacto. La dirección del club es la que toma las decisiones, siempre respetables. Participo de lo que pasó, en el presente y en el futuro”.

“Debemos ser muy precisos, como le dije a Leonardo, son temas que vamos a discutir. Yo quiero ayudar al club, yo estoy con el club y con los jugadores. Vamos a hablar, a exponer este año y ver qué debemos corregir. No lo digo públicamente porque primero tenemos que hablar privadamente”, agregó Pochettino.

En cuanto a las especulaciones sobre posibles reemplazos, el entrenador del club parisino sostuvo que es “una persona tranquila, no le doy importancia a lo que se dice, soy tranquilo así también en la vida. Sé la exposición que significa estar en el PSG, los rumores que se generan, lo tomo con tranquilidad. La preparación y la experiencia que tengo me ayuda a estar sereno y que no me afecte la realidad paralela, que esté con una visión real de lo que pasa”.

Además, el DT argentino consideró que las experiencia es importante: “Cuando estábamos en el momento justo, pasó la frustración del Real Madrid; hasta el minuto 60, que hacen el gol. Pasó lo que pasa que muchas veces en el fútbol, son cosas que suceden como con el Chelsea contra el Madrid o ahora el City. hay muchas cosas que son incontrolables en el fútbol. Nos ha hecho un daño enorme, son situaciones y circunstancias”.





