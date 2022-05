Hace menos de un mes, Mauricio Pochettino estaba “100% seguro” que tanto él como Kylian Mbappé continuarían en el PSG; sin embargo, la seguridad ha pasado a convertirse en incertidumbre en las últimas horas, cada vez más cerca al momento de la decisión final del delantero. El entrenador argentino confesó este viernes que “desconoce” si el de Bondy se queda o se marcha del club, y se mostró dispuesto a continuar en la entidad a pesar de que la prensa francesa asegura que no seguirá.

“Desconozco la decisión, así que no puedo comentar nada más, es un tema personal de Kylian con el club. Es cierto que hay muchas informaciones, rumores que vemos últimamente, pero no soy la persona adecuada para hablar”, dijo en rueda de prensa previa al último partido de la temporada, mañana ante el Metz.

Respecto a su propia continuidad, respondió categóricamente que le queda un año de contrato. “No veo por qué no voy a estar aquí la próxima temporada”, afirmó.

De la situación de Ángel Di María, cuyo contrato, como el de Mbappé, acaba el 30 de junio, Pochettino lo comparó con la del delantero parisino pretendido por el Real Madrid, aunque desveló que tiene “información” al respecto.

“Esto es lo mismo que con Kylian, no me compete a mí, pero no voy a mentir, tengo información, he hablado con Leonardo”, añadió. La prensa local da por hecho que Di María no seguirá después de siete años en el PSG.

Mbappé volvió a los entrenamientos

El de Bondy participó este viernes en el último entrenamiento de la temporada con el PSG con su futuro en suspenso, pues su contrato acaba el 30 de junio y aún no ha comunicado si renovará o se marchará a otro club como el Real Madrid, que intentó su fichaje el verano pasado.

Se da por hecha su participación en el encuentro ante el Metz, correspondiente a la 38 y última jornada de Liga y que se juega este sábado en el Parque de los Príncipes.

Las miradas estarán puestas en el delantero, ya que podría ser el último partido en el que vista los colores del PSG, al que llegó hace 5 años procedente del Mónaco.

El diario francés L’Équipe indicó que es probable que Mbappé haga pública la decisión sobre su futuro este domingo, precisamente, tras el partido de Metz.





