Sus días están contado en París. Si la eliminación de la Champions sentenció su suerte, caer en el clásico fue la gota que rebalsó el vaso. El entrenador del París Saint Germain, el argentino Mauricio Pochettino, no rehuyó la responsabilidad en el duro revés encajado por su equipo en Mónaco donde reconoció haber ofrecido una imagen “inadmisible”.

Pochettino reconoció haber sentido vergüenza. “Sí, es inadmisible empezar así. Después, hay vergüenza deportiva. Pero ahora toca seguir adelante, superar la frustración de la Champions League y pensar en dar lo mejor. Hay que tener espíritu competitivo”, reconoció el técnico.

“Esto es inaceptable. La primera mitad que hicimos fue inaceptable. No teníamos espíritu de lucha contra un equipo que estaba en un mal momento. La forma en que jugamos no es aceptable”, insistió.

Pochettino confió en dar la vuelta a la situación y en conseguir que sus jugadores reaccionen. “Esto no puede pasar. Esto no puede suceder. Podemos tener actuaciones malas pero no con esta actitud. Es inaceptable comenzar el partido de esta manera. El respeto al club y a nuestra afición es fundamental”, añadió tras el choque en Mónaco.

El entrenador argentino no quiso individualizar. “Siempre juzgamos el rendimiento colectivo, el estado de ánimo colectivo, no quiero centrarme en actuaciones individuales. No buscamos excusas. Lo más importante es encontrar soluciones, hay que dejar de buscar excusas, de buscar pretextos”.

El técnico del París Saint Germain asumió la responsabilidad de la situación. “Hay que ser responsable. Cada uno debe asumir la situación individualmente pensando en lo colectivo, en el equipo”, concluyó. EFE

Con todo por Zidane

Según el diario catalán El Nacional, PSG está decidido a poner toda la ‘carne al asador’ por Zidane. A pesar del amor que profesa por el Marsella, el Paris Saint-Germain quiere sus servicios convencido de que el francés es la clase de entrenador que necesitan Lionel Messi, Neymar y compañía. No por nada ganó tres Champions League mientras llevaba puesto el buzo del Real Madrid.

Y no llegaría solo. En el Parque de los Príncipes también quieren a Paul Pogba, un jugador que por años estuvo buscando el líder de LaLiga, pero que nunca pudo atar.

Precisamente, fue en la etapa de ‘Zizou’ como entrenador del Madrid en la que Florentino Pérez buscó el fichaje del crack del Manchester United. El francés fue su principal valedor. No obstante, la serie de obstáculos que pusieron los ingleses truncaron la llegada de Pogba a LaLiga.





