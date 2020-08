PSG quiere sellar el triplete esta temporada. Ya ganó la Ligue 1, la Copa de Francia y le queda un objetivo más: la Champions League. El club parisino tendrá que enfrentar esta semana al Atalanta e intentar acceder a las semifinales del torneo. Sin embargo, el ambiente que rodea al club no es de los mejores, debido a la salida accidentada de Thomas Meunier.

El futbolista belga dejó el plantel de manera accidentada y se convirtió en el nuevo futbolista del Borrusia Dortmund para la siguiente temporada. Desde su despedida, no ha dejado de disparar contra los franceses.

“Casi me arrodillo en Dortmund para que me dejaran jugar la Champions con el PSG”, explicó Meunier en conversación con ‘RTBF'.

“Quería poner fin de esa manera a mi etapa allí. Después hablé con Leonardo y me dijo si estaba listo para la Champions. ‘Al 100%’, le contesté. Quiero disfrutar hasta el final de estar en el PSG”, añadió.

Sin embargo, su deseos no eran los mismos que los de la directiva. “Leonardo me dijo que encontrarían una solución. Pero, ¿qué tengo que leer poco después? Que no quiero renovar, que no me interesa renovar. Un poco desagradecido, ¿verdad?”

“Que el PSG no se pusiera de acuerdo con el Borussia Dortmund no quiere decir que me negara a renovar. Ni llegué a recibir una propuesta porque primero los clubes tenían que llegar a un acuerdo. Lo que dijo Leonardo no era verdad. Ahora, después de toda esta mierda, lo tengo claro. El PSG no quería que me quedara. Ni siquiera me llamaron para decirme que tenía que dejar de ir. Fue mi agente quien tuvo que averiguarlo por mail. Un poco cobardes”, ratificó.

El PSG le prohibió conversar con sus compañeros. “Casi me caigo al suelo. Llamé a Leonardo pero se mantuvo firme. No quería que me juntara con otros jugadores y las metiera ideas en la cabeza. Esto no es ni profesional, ni correcto ni respetuoso. El PSG no se pus de acuerdo con el Borussia y me echaron a mí las culpas”, finalizó.

