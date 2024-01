Con Kylian Mbappé, PSG vs. Brest se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 28 de enero por la Ligue 1 de Francia en partido que se llevará a cabo en el estadio Parque de los Príncipes de París. El partido está programado para las 2:45 de la tarde (hora peruana y colombiana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de la señal de ESPN y STAR Plus. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos clubes.

Gol de Mbappé para el 2-0 del PSG vs. Orléans por la Copa de Francia. (Vídeo: X).

PSG vs. Brestois: posibles alineaciones

PSG: Donnarumma - Hakimi, Danilo, Škriniar, Hernández - Lee, Zaïre-Emery, Ruiz - Barcola, Ramos, Mbappé.

Brestois: Bizot - Lala, Chardonnet, Brassier, Locko - Lees-Melou, Camara, Magnetti - Del Castillo, Mounié, Le Douaron.