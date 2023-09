PSG vs. Clermont se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este sábado 30 de septiembre de 2023 por séptima fecha de la Ligue 1, en partido que se llevará a cabo en el estadio Gabriel Montpied. El duelo está programado para las 10:00 de la mañana (horario en Perú y Colombia) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, Star Plus y Eurosport. Asimismo, recomendamos no ver por Futbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos clubes.

Las palabras del entrenador Luis Enrique en la previa del PSG vs. Clermont. (Video: PSG)





PSG vs. Clermont: posibles alineaciones

PSG: Gianluigi Donnarumma; Milan Skriniar, Lucas Hernández, Marquinhos; Warren Zaire-Emery, Manuel Ugarte, Bradley Barcola, Achraf Hakimi; Randal Kolo Muani, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé

Clermont: Mory Diaw; Andy Pelmard, Max Caufriez, Alidu Seidu; Maxime Gonalons, Yohann Magnin, Johan Gastien, Jim Allevinah, Cheick Konate; Muhammed-Chan Saracevic, Shamar Nicholson.