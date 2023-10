PSG vs. Estrasburgo se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este sábado 21 de octubre por la novena fecha de la Ligue 1, en un partido que se disputará en el estadio Parc des Princes. El compromiso está programado para arrancar desde las 10:00 de la mañana (hora peruana) y será transmitido a través de las señales de ESPN y STAR Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Así se prepara el PSG para enfrentar a Estrasburgo por la Ligue 1. (Video: PSG)





PSG vs. Estrasburgo: posibles alineaciones

PSG: Donnarumma; Hakimi, Skriniar, Marquinhos, Hernández; Zaire-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembélé, Mbappé y Ramos.

Estrasburgo: Sabathie; Guilbert, Doukoure, Perrín, Sobol; Ouattara, Mwanga, Deminguet, Bakwa; Gameiro y Sebas.