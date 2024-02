PSG vs. Lille se miden (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este sábado 10 de febrero, por la fecha 21 de la Ligue 1 en Francia. El compromiso se disputará en el Parque de los Príncipes y empezará desde las 3:00 p.m. (hora peruana), bajo la transmisión de los canales ESPN y Star Plus. El cuadro parisino es el líder de la competencia con una amplia ventaja de 8 puntos frente al segundo puesto, ocupado por Niza. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Engánchate al minuto a minuto más completo de todos, así como conoce la programación de este partidazo por la web de Depor. No te lo puedes perder.

PSG vs. Lille: probables alineaciones

PSG: Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Marquinhos, Danilo Pereira, Lucas Beraldo, Warren Zaïre-Emery, Fabián Ruiz, Vitinha, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé y Bradley Barcola.

Lille: Lucas Chevalier, Tiago Santos, Leny Yoro, Alexsandro Ribeiro, Ismaily, Nabil Bentaleb, Benjamin André, Edon Zhegrova, Angel Gomes, Adam Ounas y Jonathan David.