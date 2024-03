PSG vs. Marsella se enfrentarán (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este domingo 31 de marzo, por la fecha 27 de la Ligue 1, que muy probablemente cuente con Kylian Mbappé como titular. El duelo se realizará en el Estadio Velodrome y está programado para comenzar a partir de la 1:45 de la tarde (hora peruana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN y STAR Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

PSG vs. Marsella EN VIVO: los parisinos se preparan para el partido por la Ligue 1. (Video: PSG)

PSG vs. Marsella: alineaciones posibles

PSG : Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Lucas Beraldo, Nuno Mendes; Manuel Ugarte, Fabián Ruiz, Kang-in Lee; Ousmane Dembele, Kylian Mbappé y Kolo Muani.

: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Lucas Beraldo, Nuno Mendes; Manuel Ugarte, Fabián Ruiz, Kang-in Lee; Ousmane Dembele, Kylian Mbappé y Kolo Muani. Olympique Marsella: Pau López; Jonathan Clauss, Chancel Mbemba, Leonardo Balerdi, Quentin Merlín, Jordan Veretout, Azzedine Ounahi, Abdoul Bamo Meite, Amine Harit, Joaquín Correa, y Pierre Emerick Aubameyang.