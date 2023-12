PSG vs. Metz se enfrentan (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este miércoles 20 de diciembre, por la jornada 17 de la Ligue 1. El encuentro se llevará a cabo en el Parque de los Príncipes y arrancará desde las 3:00 de la tarde (hora peruana), bajo la transmisión de ESPN 2 y Star Plus para todoso los países de América Latina y Europa. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. También puedes engancharte al minuto a minuto más completo de todos, así como conocer la programación de este partidazo por la web de Depor.

PSG se alista para el encuentro ante Metz. (Video: PSG)

PSG vs. Metz: probables alineaciones

PSG: París Saint Germain: Donnarumma; Hakimi, Skriniar, Lucas Hernández, Manuel Ugarte, Vitinha; Ousmane Dembélé, Kolo Muani; Mbappé.

Metz: Oukidja, Colin, Traoré, Hérelle, Udol, Danley, Camara, Jallow, Dialló, Elisor, Van Den Kerhof.