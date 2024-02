PSG y Nantes se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por la jornada 22 de la Ligue 1 en Francia. El duelo se disputará este sábado 17 de febrero desde el Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau, a las 3:00 p.m. (hora peruana). Los parisinos quieren seguir cómodos en lo más alto de la tabla de posiciones. Por esta razón, buscarán los puntos ante un rival que no la pasa bien, ubicado a mitad de los casilleros. La transmisión del partido estará a cargo de la señal de ESPN, STAR Plus para toda Latinoamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Conoce todos los detalles de este encuentro como la programación y las incidencias.

PSG recordó su partido con Real Sociedad. (Video: PSG)

PSG vs. Nantes: probables alineaciones

Paris Saint-Germain : Tenas; Hakimi, Pereira, Skriniar, Hernández; Vitinha, Ugarte, Lee; Dembele, Mbappé y Kolo Muani.

: Tenas; Hakimi, Pereira, Skriniar, Hernández; Vitinha, Ugarte, Lee; Dembele, Mbappé y Kolo Muani. Nantes: Lafont; Coco, Comert, Castelletto, Duverne; Augusto, Moutoussamy; Mollet, Sissoko, Simon; Mohamed.