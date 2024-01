PSG vs. US Orléans se miden EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE este sábado 20 de enero por los dieciseisavos de final de la Copa de Francia. El duelo, que será clave para el conjunto de Kylian Mbappé que busca avanzar a las siguiente fase, arrancará a las 2:45 de la tarde (horario de Perú) e irá por la transmisión GRATIS de ESPN, STAR Plus, DSports y DGO (DIRECTV) para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor puedes ver el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. ¡No te lo pierdas!

PSG vs. Orléans: revisa el horario y cómo ver la Copa de Francia. (Vídeo: PSG/X).

PSG vs. Orléans: posibles alineaciones

PSG: Keylor Navas; Lucas Beraldo, Danilo Pereira, Ugarte; Kolo Muani, Cher Ndour, Carlos Soler, Mukiele, Asensio, Mbappé, Gonçalo Ramos

US Orléans: Césaire Matimbou; Virgil, Saint Ruf, JP Morgan; Halby, Solvet, Goujon, Ponti; Fortuné, Berthier, Dabasse