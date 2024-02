PSG vs. Racing de Estrasburgo se enfrentarán EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE este viernes 2 de febrero en una nueva fecha de la Ligue 1. El duelo será clave para el equipo de Kylian Mbappé, que busca seguir marcando distancia y abrazar cada vez más fuerte el liderato del torneo. El partido comenzará a las 3:00 de la tarde (horario de Perú) y será transmitido GRATIS por ESPN y Star Plus para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

PSG vs. Racing de Estrasburgo: revisa el horario y cómo ver el partido por la Ligue 1. (Vídeo: X).





PSG vs. Racing de Estrasburgo: posibles alineaciones

PSG: Donnarumma; Zaire-Emery, D. Pereira, Beraldo, Lucas; Marco Asensio, F. Peña, Vitinha; R. Kolo, K. Mbappé y B. Barcola.

Racing de Estrasburgo: M. Sels; M. Senaya, L. Perrin, A. Sylla, F. Guilbert; J. Mwanga, I. Sissoko, H. Diarra; D. Bakwa, M. Sahi y Angelo.