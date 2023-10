PSG vs. Rennes EN VIVO con Mbappé: a qué hora juegan y cómo ver vía ESPN y STAR Plus

Juega Kylian Mbappé. PSG vs. Rennes se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 8 de octubre de 2023 por la octava fecha de la Ligue 1 de Francia en partido que se llevará a cabo en el Estadio Roazhon Park de la localidad de Rennes. El partido está programado para la 1:45 de la tarde (hora peruana y colombiana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN y STAR Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos clubes.





Un verano más en Europa y Kylian Mbappé inunda de esperanzas a los aficionados madridistas que sueñan con verlo de blanco.





PSG vs. Rennes: posibles alineaciones





PSG: Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Marquinhos, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Ousmane Dembele, Manuel Ugarte, Warren Zaire-Emery, Randal Kolo Muani, Goncalo Ramos y Kylian Mbappe.

Rennes: Steve Mandanda, Lorenz Assignon, Warmed Omari, Arthur Theate, Adrien Truffert, Benjamin Bourigeaud, Nemanja Matic, Ludovic Blas, Fabian Rieder, Amine Gouiri y Bertug Ozgur Yildirim.