PSG vs. Rennes se ven las caras EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE domingo 25 de febrero, por la fecha 23 de la Ligue 1. El encuentro, que se realizará en el Parque de los Príncipes, está programado para iniciar a las 11:05 a.m. (hora peruana, 1:05 p.m. en hora argentina y chilena) y será transmitido a través de las señales de ESPN y Star Plus en Sudamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor. No te lo puedes perder.

Gianluigi Donnarumma cumplió 100 partidos con el PSG. (Video: PSG)





PSG vs. Rennes: posibles alineaciones

PSG: Donnarumma; Zaire Emery, Danilo Pereira, Lucas Hernández, Lucas Beraldo; Vitinha, Ugarte, Asensio; Kang In Lee, Kolo Muani, Barcola.

Rennes: Mandanda; Alidu Seidu, Omari, Belocian, Arthur Theate; Ludovic Blas, Desiré Doué, Santamaria, Salah; Amine Gouiri, Martin Terrier.