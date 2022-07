PSG vs. Urawa Reds se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) en el partido amistoso de pretemporada, este sábado 23 de julio del 2022 desde las 5:00 a.m. (horario peruano) en el estadio Saitama 2002. Sigue el minuto a minuto y las incidencias del duelo por Depor, así como la transmisión del encuentro por la señal de ESPN Deportes y STAR Plus.

El equipo de Christophe Galtier continúa su ruta por Japón, país elegido para desarrollar parte de la pretemporada y en el que ya disputaron un compromiso esta misma semana. El elenco de la capital de Francia se impuso por 2-1 a Kawasaki Frontale con anotaciones de Lionel Messi y Arnaud Kalimuendo.

¿A qué hora juegan PSG vs. Urawa Reds en partido amistoso?

Perú – 5:00 a.m.

Ecuador – 5:00 a.m.

Colombia – 5:00 a.m.

México – 5:00 a.m.

Chile – 6:00 a.m.

Venezuela – 6:00 a.m.

Bolivia – 6:00 a.m.

Paraguay – 6:00 a.m.

Argentina – 7:00 a.m.

Uruguay – 7:00 a.m.

Brasil – 7:00 a.m.

España – 12:00 m.

Para la segunda prueba en tierras nipones, se espera que el entrenador otorgue más minutos y continuidad a los mejores jugadores del plantel: Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar. La idea del nuevo DT es que el francés, el argentino y el brasileño lleguen de la mejor forma de cara a la campaña 2022-2023.

En tanto, Pablo Sarabia se perfila como la gran novedad en la oncena de Paris Saint Germain. El español debe acompañar en ese sector del terreno a Vitinha e Idrissa Gueye. En más, Sergio Ramos se consolida en la zaga al lado de Marquinhos. Ambos delante del portero Gianluigi Donnarumma, que se adueña de ese puesto.

¿Qué canal pasa el partido de PSG vs. Urawa Reds?

Para ver el partido entre PSG y Urawa Reds en amistoso hay una opción en los canales de habla hispana. Si vives en México puedes seguirlo a través de ESPN.

¿Dónde ver el PSG vs. Urawa Reds en partido amistoso?

Para ver la transmisión online del partido entre PSG y Urawa Reds puedes hacerlo a través de una señal. Si te encuentras en Latinoamérica deberás seguir este partido vía Star Plus.

Posibles alineaciones del PSG vs. Urawa Reds

PSG: Donnarumma; Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos, Mendes; Gueye, Vitinha, Sarabia; Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar.

Urawa Reds: Nishikawa; Sakai, Scholz, Iwanami, Akimoto; Ito, Iwao; Moberg Karlsson, Koizumi, Sekine; Matuso.

¿Dónde juegan PSG vs. Urawa Reds en partido amistoso?





